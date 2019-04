Zlatanova 'žuta minuta': On ne poštuje nikoga, prijetio mi je!

Zlatan Ibrahimović opet je imao "žutu minutu". Legendarni nogometaš zabio je pobjednički gol u pobjedi (2-1) Los Angeles Galaxyja nad Real Salt Lakeom, još jednom dokazao kako je i s 37 godina na leđima "strah i trepet" za sve suparničke braniče u američkom MLS-u. No, Zlatan je ovoga puta otišao korak dalje, nakon svog gola unio se u lice suparničkom braniču Nedumu Onuohi, te mu počeo prijetiti!?

Sudac je brzo dotrčao do švedskog nogometaša, samo ga verbalno upozorio iako je Ibrahimović u tim trenucima (78. minuta) već imao žuti karton. Nedum Onuoha (bivši igrač Manchester Cityja, Sunderlanda i QPR-a) bio je poslije utakmice prilično ljutit zbog ponašanja planetarne zvijezde.

- Kasnije mi se došao ispričati, ali to ne prihvaćam. Tijekom utakmice mi je govorio kako će me ozlijediti. Naziva se ikonom MLS-a, a gledajte kako se ponaša. Nikoga ne respektira niti kao igrača niti kao osobu. Briga me za njegove isprike, tako se nitko ne može ponašati, ja ju ne prihvaćam - dodao je Onuoha.

Zlatan Ibrahimović je svoj nesportski potez komentirao u svom stilu...

- Volim ovakve situacije, bio sam ljutit, a tada se osjećam najbolje. Moje ponašanje? Što se dogodi na travnjaku, ostaje na travnjaku, to je nogomet.

Zlatan Ibrahimović sada je s osam pogodaka drugi strijelac lige (vodeći Carlos Vela zabio ih je 11), LA Galaxy se trenutačno nalazi na drugoj poziciji MLS-a s bodom, ali i utakmicom manje od gradskog rivala FC Los Angelesa. Damir Kreilach sudjelovao je u porazu Real Salt Lakea do sudačke nadoknade, a zaradio je i žuti karton.