Dalić stišava euforiju nakon 7-0: Još uvijek ništa nismo napravili

Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić i Ujedinjeni Arapski Emirati plasirali su se u polufinale Zaljevskog kupa nakon što su u drugom kolu skupine B svladali Bahrein 3-0. UAE je time zadržao maksimalan učinak na turniru, a u dva susreta postigao je sedam pogodaka bez ijednog primljenog. Nakon uvodnih 4-0 protiv Jemena, Dalićeva momčad bila je uvjerljiva i protiv Bahreina, aktualnog osvajača natjecanja. O pobjedniku su odlučili pogoci Ousmanea Camare, Guilhermea i Alija Saleha.

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UAE je već nakon dva kola osigurao jedno od prva dva mjesta u skupini, a posljednji susret grupne faze očekuje ga 30. rujna protiv Katara. Taj će dvoboj odlučiti tko će skupinu završiti na prvoj poziciji. Dalić je nakon pobjede odbacio mogućnost opuštanja. Hrvatski trener naglasio je da dosadašnji rezultati predstavljaju tek početak njegova rada s reprezentacijom Emirata.

- Imamo prvi cilj, ali moramo nastaviti raditi. Još nismo napravili ništa. Pobijedili smo dvije utakmice. Ako izgubimo u polufinalu, neće biti ničega. Želim da moja momčad napreduje i da igra još bolje, rekao je Dalić.

Jedna od stvari koje je posebno istaknuo bio je pristup igrača. Prema njegovim riječima, doprinos momčadi nisu dali samo nogometaši koji su započeli susret, već cijeli kadar koji mu je bio na raspolaganju.

- Zadovoljan sam našom igrom i utakmicom, a posebno mentalitetom igrača. Svi su dali najbolje od sebe, oni koji su igrali, oni koji su ostali na klupi i oni koji nisu bili u kadru. Izgledamo kao dobra momčad i to mi je najvažnije, kazao je hrvatski stručnjak.

Foto: Stringer

Posebno dobar segment igre UAE-a zasad je obrana. Nakon dva odigrana susreta reprezentacija Emirata još nije primila pogodak, dok je suparničku mrežu tresla sedam puta. Dalić ipak upozorava da takav početak ne smije dovesti do samozadovoljstva.

- Prve dvije utakmice smo pobijedili i sačuvali mrežu, što je važno. Počeli smo graditi momčad, ali moramo nastaviti korak po korak. Nemojte sada misliti da smo napravili nešto veliko i da smo postali najbolja momčad. Treba nam vremena, poručio je.

Bahrein je u utakmicu ušao kao branitelj naslova, a Dalić je prije susreta očekivao znatno neizvjesniji dvoboj. U konačnici je UAE slavio s tri gola razlike.

- Znali smo da je Bahrein došao braniti naslov. Ima puno iskustva i odličnog trenera. Nismo očekivali da ćemo im zabiti tri gola. Rekao sam igračima da ćemo, ako ovdje pobijedimo, imati velike mogućnosti u nastavku natjecanja, rekao je Dalić.

Foto: Stringer

U posljednjem kolu skupine hrvatski trener planira promijeniti dio sastava i pružiti priliku mlađim igračima. Plasman u polufinale već je osiguran, pa će susret s Katarom poslužiti i za dodatnu minutažu nogometašima koji dosad nisu imali veću ulogu.

Dalić nije želio izdvajati momčad koju bi volio dobiti u polufinalu. U drugoj skupini nalaze se reprezentacije poput Saudijske Arabije i Iraka, a protivnik UAE-a bit će poznat nakon završetka grupne faze.

- Ako želimo doći do finala, moramo biti spremni za bilo kojeg protivnika. Saudijska Arabija i Irak su jaki. Mislim da se možemo nositi s njima, ali očekujem još više od svojih igrača, zaključio je Dalić.

Zaljevski kup održava se od 23. rujna do 6. listopada u Džedi. Na turniru nastupa osam reprezentacija podijeljenih u dvije skupine, a plasman u polufinale izborit će po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine. Polufinalni susreti igraju se 3. listopada, dok je finale na rasporedu tri dana kasnije.