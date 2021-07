Dan nakon neočekivanog napada Ante Rebića na društvenim mrežama na Zlatka Dalića, Roberta Prosinečkog, Antona Samovojsku i Gorana Vlaovića, izbornik "vatrenih" gostuje u programu Hrvatske televizije.

Dalić je u studiju emisije EUROPEO na HTV-u 2 od 20.05, gdje bi se trebao osvrnuti na ispadanje s Eura s nekoliko dana odmaka, ali i na goruće teme poput ispada Ante Rebića i ostanka Luke Modrića.

Izbornikovo gostovanje na HTV-u pratimo uživo.

Kakvi su dojmovi?

- Dobro sam, ali još tužan jer Hrvatska više nije na Euru. Izgubili smo u osmini finala, bilo je mjesec dana rada, treninga, utakmica, pobjede, tuge, ali život ide dalje.

Jeste li ostvarili cilj na Euru i kao izbornik?

- Zadovoljan sam i ponosan na ono što sam napravio s Hrvatskom. Ne može biti i nije neuspjeh ovaj Euro. Izgubili smo u osmini finala protiv Španjolske bez trojice vrlo važnih igrača, Perišića, Lovrena i Barišića. Izgubili smo u produžecima, igrali ljepoticu prvenstva, kod 3-3 imali dvije velike prilike da pobijedimo. Nismo i očito nismo zaslužili više od toga. Za mene su najvažnije mjerilo hrvatski navijači koji su bili u Danskoj, njih oko 10.000, koji su platili put, koji su potrošili vrijeme, riskirali zdravlje da podrže Hrvatsku i ispratili su je ovacijama, pljeskom, sretni i ponosni na ono što smo pokazali na Euru. Da je bilo drugačije, oni bi negodovali. Oni su iskreni podržavatelji reprezentacije, oni su rekli da nije neuspjeh. Cilj smo ostvarili, to je prolazak grupe, ali hrvatska reprezentacija vrijedi više, u to sam uvjeren. Ostvarili smo sve ciljeve otkad sam izbornik, počevši od Ukrajine, prolaska grupe na Svjetskom prvenstvu, pomlađivanja reprezentacije, ostanka u Ligi nacija, osvajanja kvalifikacijske skupine... To su sve ciljevi koje sam ostvario, a i prvi cilj ovdje bio je proći grupu na Euru. Mogli smo i trebali više. Ovaj put nismo, a idući je cilj plasman u Katar i to ću ostvariti.

Podsjetimo, u srijedu poslijepodne na Rebićevu profilu na Instagramu u storyju osvanula je poruka:

"Nakon svega, nije ni bitno ko je "krivac", činjenica je da smo zadnje 2-3 godine 💩 ... osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu... a stručLJaci s TV; ostavite gemišt prije emisije i navijate za 🇭🇷! "zajedno smo jači" #robigoraneiostalasamovojsko Još jednom, hvala svim navijačima koji su došli u Copenhagen ❤️ Iznad svih - Hrvatska".

Petnaestak minuta nakon objave nestale su sve poruke osim posljednje, sa zahvalom navijačima, a nekoliko minuta nakon toga deaktivirao je profil na Instagramu.