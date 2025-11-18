Obavijesti

Zlatko Dalić otkrio koga ne želi u ždrijebu. A koga vi želite?

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Iako neke reprezentacije još uvijek nisu potvrdile nastup na SP-u, poznato je tko su nositelji u ždrijebu koji je na rasporedu 5. prosinca

Hrvatska nogometna reprezentacija treći se put kvalificirala na Svjetsko prvenstvo pod vodstvom izbornika Zlatka Dalića, s kojim su "vatreni" dosegnuli nove nogometne visine. Svjetsko srebro i bronca u uzastopnim turnirima povijesni su rezultati, a iza Hrvatske su najuspješnije kvalifikacije u povijesti.

Dalić je u utorak gostovao u Dnevniku Nove TV, gdje je otkrio koga bi volio izbjeći u ždrijebu.

- Imamo puno utakmica s jakim reprezentacijama. Ako je moguće, želio bih da izbjegnemo Španjolsku, Francusku, Brazil i Argentinu. Nažalost, nismo u prvoj jakosnoj skupini. Ali, nemamo pravo birati protivnike. Ostvarili smo cilj i plasirali se na SP, a idući je cilj proći skupinu. Za to moramo pobijediti barem jednu ili dvije utakmice. Vjerujem da imamo dobre igrače i kvalitetu i da možemo nešto napraviti i na trećem SP-u. Na zadnja dva smo osvojili medalje i teško će neka mala država to ponoviti - kazao je Dalić.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Montenegro v Croatia
Iako neke reprezentacije još uvijek nisu potvrdile nastup na SP-u, poznato je tko su nositelji u ždrijebu koji je na rasporedu 5. prosinca. To su domaćini SAD, Meksiko i Kanada, zatim europski prvak Španjolska te svjetski prvak Argentina.

U tom su društvu još Engleska, Francuska, Belgija, Nizozemska, Portugal, Njemačka i Brazil. Dalić je istaknuo svoje želje, a što vi kažete. Koga bi od ovih nositelja htjeli vidjeti na SP-u? 

