Zlatko Dalić radi punom parom: Sastao se s Hrvatom i upoznaje ekipu. Uskoro ga čeka debi...

Zlatko Dalić nema namjeru gubiti vrijeme nakon preuzimanja reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Bivši hrvatski izbornik odmah se bacio na posao, a prvi cilj mu je što bolje upoznati nogometnu scenu u zemlji koju će voditi. Zato posljednjih dana obilazi stadione, prati prvenstvene utakmice i upoznaje igrače i klubove.

Jedna od stanica bio mu je i Khor Fakkan, na čiju je klupu nedavno stigao još jedan hrvatski trener, Krešimir Režić. Dalić je uživo pratio obje utakmice koje je Režić dosad vodio (pobjeda i poraz). Nakon utakmica hrvatski su stručnjaci sjeli i detaljno razgovarali. Dalića su zanimali brojni detalji vezani uz momčad, ali i šira slika nogometa u UAE-u, dok je Režiću prenio vlastita zapažanja, iskustvo i nekoliko savjeta.

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زلاتكو يزور خورفكان 🇦🇪



زار مدرب منتخبنا الوطني زلاتكو داليتش نادي خورفكان لكرة القدم مساء اليوم ، و التقى بمدرب الفريق الأول كريسمير ريزيتش حيث قاما بجولة في مرافق النادي وتبادلا الأحاديث الرياضية والفنية ، وفي ختام الزيارة تسلم زلاتكو درعاً تذكاريةً من نادي خورفكان. pic.twitter.com/8IcDV6MQLG — نادي خورفكان لكرة القدم (@KhorFakkanfc) September 8, 2026

No, Dalić nije bio jedini predstavnik hrvatskog nogometa koji je posjetio Režića. Na tribinama Khor Fakkana pojavili su se i Igor Bišćan, koji je nedavno preuzeo mladu reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata, te Branko Ivanković, koji u tamošnjem savezu obnaša funkciju tehničkog direktora.

Tako su Hrvati polako počeli "preuzimati" Emirate, a Dalić će svoju premijeru na klupi UAE-a imati protiv Jemena u Zaljevskom kupu i to krajem ovog mjeseca, 24. rujna. Tamo će u grupi B igrati i protiv Bahreina te Katra.