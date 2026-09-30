Zlatko Dalić s Emiratima završio prvi u skupini. Otvoren mu je put do finala Zaljevskog kupa

Ujedinjeni Arapski Emirati koje vodi bivši izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić remizirali su s Katarom 1-1 te su odigrali 1. mjesto skupine B Zaljevskog kupa. Obje reprezentacije još su prije međusobnog susreta osigurale plasman u polufinale i utakmica u Džedi odlučivala je tko će skupinu završiti na vrhu.

Dalićeva momčad slavila je protiv Jemena 4-0 i Bahreina 3-0, dok je Katar svladao Bahrein 2-0, a Jemen 1-0. Emiraćanima je tako bio dovoljan remi za 1. mjesto u skupini koje im je donijelo lakšeg protivnika u polufinalu. To je reprezentacija Jemena.

Oman je do polufinala stigao na jedan od najbizarnijih načina u povijesti Zaljevskog kupa. Završio je skupinu A s četiri boda, potpuno izjednačen s Irakom. Reprezentacije su imale istu gol-razliku, isti broj postignutih i primljenih golova, njihov međusobni susret završio je 1-1, a bile su izjednačene čak i prema broju kartona. Zbog toga je putnik u polufinale određen izvlačenjem, a sreća je bila na strani Omana. Saudijska Arabija osvojila je skupinu s devet bodova i u polufinalu će igrati s Katarom.

Polufinala su na rasporedu 3. listopada, a finale se igra 6. listopada u Džedi.