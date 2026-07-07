Zlatko Dalić: 'Smeta mi da se lažima vrijeđa moja obitelj. Ne zaslužujem to nakon svega...'

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić gostovao je u HRT-ovoj emisiji 'Americana' gdje je komentirao nastup hrvatske reprezentacije na ovom Svjetskom prvenstvu. Dotaknuo se pitanja oko toga hoće li ostati na klupi 'vatrenih', ali i nekih stvari koje ga smetaju kao izbornika u medijima. Komentirao je njegovu vjeru i stavove oko obitelji.

- Pitanje treba li to meni, meni ne treba da se lažima i neistinama napada, vrijeđa mene i moja obitelj. Ne treba mi da se to potencira. Ja nisam čovjek koji to treba prolaziti, da netko pušta neistine i tračeve u medije pa da onda ja i moja obitelj patimo. Meni to zaista nije potrebno nakon svega što sam napravio za Hrvatsku. Da su to stvari koje su točne, ja bih to prihvatio, ali me to smeta. Međutim, to neće biti razlog moje odluke. Svjestan sam da sam izložen javnosti - izjavio je Dalić i dodao:

- Ne mogu biti loš čovjek ako kažem "Hvala Bogu", to je moja vrijednost i sve poštuje,. Ako sam ikad ikoga uvrijedio nekoga s mojom izjavom, ispričavam se jer nije bila namjera. Držim ono što je moje i poštujem ostale. Sretan sam s mojim poslom, a za ostalo ćemo još vidjeti.