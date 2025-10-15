Obavijesti

Komentari 3
Zlatko Dalić u potrazi za novim napadačkim opcijama: Šestorica kandidata sanjaju poziv za SP!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska je u kvalifikacijama zabila već 20 golova, a najviše su ih zabili oni najiskusniji. Kramarić (34) zabio je četiri, a Perišić (36) tri gola. Izbornik i dalje traži napadače koji će ubrzati igru 'vatrenih'...

Obranu smo riješili i u vezi smo vrlo kvalitetni, ali se u okomitosti i završnici moramo pojačati. Čekamo da se pojavi neki igrač, rekao je poslije reprezentativne akcije u listopadu Zlatko Dalić.

