Zlatko je u eliti: Fifa Dalića nominirala za trenera godine!

Zlatko Dalić među 11 je nominiranih u Fifinu izboru The Best za najboljeg nogometnog trenera godine.

Zlatko Dalić odveo je po prvi put u povijesti Hrvatsku do finala Svjetskog prvenstva. Nakon samo devet mjeseci na klupi Hrvatske Dalić je vodio svoju momčad do povijesne utakmice s Francuskom. Njegova reprezentacija bila je jedna od tri u skupini SP-a koje nisu izgubile niti jedan bod, piše na službenoj stranici Fife u obrazloženju izbora trenera

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh — FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018

U elitnom društvu s Dalićem su ruski izbornik Stanislav Čerčesov, francuski izbornik Didier Deschamps, trener Manchester Cityja Pep Guardiola, trener Liverpoola Jürgen Klopp, izbornik Belgije Roberto Martinez, trener Atletica Diego Simeone, engleski izbornik Gareth Southgate, Barcelonin Ernesto Valverde i Juventusov Massimiliano Allegri i Zinedine Zidane...

Popis 11 trenera izabrali su stručnjaci i nogometne legende, a priliku da najboljeg izaberu imaju sada i navijači, točnije posjetitelji Fifine službene stranice. Prvo mjesto nosi pet bodova, drugo tri boda, a treće jedan bod. Bodovi osvojeni u glasovanju čitatelja zbrojit će se onima koje daju novinari, izbornici i kapetani reprezentacija, a pobjednik će biti proglašen 24. rujna u Londonu.

Veličanstveno je to priznanje Zlatku Daliću, ali i hrvatskom nogometu. Pogotovo nakon što je postalo jasno da će muđu deset nominiranih za The Best nagradu za najboljeg igrača godine biti i Luka Modrić koji je prema svjetskim kladionicama i drugi favorit za pobjedu, a prema čitateljima Marce glavni favorit da iz ruke tu nagradu izbije Cristianu Ronaldu, jedinom osvajaču (2016., 2017.).

Želite li pomoći hrvatskom izborniku u lovu na ovu prestižnu nagradu, posjetite Fifinu stranicu, ulogirajte se i dajte mu svoj glas...