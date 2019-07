Zlatna ljevica odlazi u povijest! Robben je otišao u mirovinu...

Mirovina je opcija, no ne znam hoće li se to dogoditi. Nije to baš laka odluka. Ako odlučiš igrati, moraš naći mjesto gdje je sve kako treba, govorio je Nizozemac Arjen Robben (35) nakon što je odigrao posljednju utakmicu za Bayern u svibnju. Očekivao se njegov odlazak u Premier ligu, tražili su ga brojni klubovi, ali došlo je vrijeme za kraj.

Robben je na konferenciji objavio da odlazi u nogometnu mirovinu nakon 17 godina aktivne karijere.

Foto: MICHAELA REHLE

- Puno sam razmišljao prošlih nekoliko tjedana. Kao što svi znaju, svjesno sam uzeo vremena da odlučim o svojoj budućnosti i odlučio sam da je vrijeme da završim karijeru. Ovo je bez dileme moja najteža odluka u karijeri. Odluka oko koje se srce i mozak nisu mogli dogovoriti - rekao je Robben dok je rukama prikrivao oči kako nazočni ne bi vidjeli suze koje su tekle niz njegove obraze.

Otišao je onako kako je zaslužio. Golom i naslovom prvaka u svojoj posljednjoj utakmici u životu. Mnogi su se nadali da će nastaviti karijeru, spominjali su se mnogi klubovi, ali Arjen je shvatio da njegovo tijelo više ne može pratiti današnji nogometni ritam.

Foto: REUTERS

Karijeru je počeo u Groningenu, a nedugo nakon što je promoviran u seniore, kupio ga je PSV. Talent nije mogao ostati nezamijećen, s posebno ta nevjerojatna ljevica kojom je momčadi iz Eindhovena donio naslov države 2003. godine. Chelsea ga je doveo 2004. godine, osvojio je s njima dvije Premier lige i zaputio se u Madrid.

Manjak minutaže doveo je i nezadovoljstvo kod nizozemskog nogometaša koji je čeznuo za igranjem iako su osvojili La ligu 2008. A onda ga je Real prvo poslao na posudbu 2009. godine u Bayern gdje se stvorila velika ljubav. Godinu dana nakon toga su i otkupili njegov ugovor, a on im je uzvratio fantastičnim igrama.

U Bayernu je osvojio osam Bundesliga, pet Kupova, pet Superkupova i jednu Ligu prvaka. I naravno da je on bio u glavnoj ulozi, zabio je za 2-1 protiv Borussije 2012. godine za veliko slavlje Bavaraca u Londonu. Bio je u to vrijeme jedan od najboljih igrača na svijetu, no njegovo učestalo oružje bilo je simuliranje što je stvorilo empatije kod navijača prema njemu.

Foto: EMPICS Sport/PA/PIXSELL

Gdje god je došao osvajao je naslove, čime se rijetko koji igrač može pohvaliti, no nešto ga je žestoko mučilo kroz cijelu karijeru. Nizozemska je na SP-u u Južnoj Africi 2010. godine igrala fantastičan nogomet na krilima Robbena i stigla do finala. Dominirali su protiv Španjolske, a Robben je imao priliku postati nacionalni junak. U drugom poluvremenu išao je jedan na jedan s Casillasom, no Španjolac mu je obranio. U produžecima je Iniesta donio Furiji 'zlatnu božicu' i 'nabio' Robbenu grižnju savjesti za cijeli život.

Foto: Marcus Brandt/DPA/PIXSELL

Četiri godine poslije Nizozemci su na SP-u u Brazilu došli do polufinala i Arjen je imao priliku za iskupljenje, no ispali su od Argentine i na kraju osvojili treće mjesto pobijedivši Brazilce.

Foto: Reuters/PIXSELL

Obzirom na prošlogodišnja izdanja, izgledalo je kao da može odigrati još jednu sezonu. No shvatio je da je vrijeme za kraj. Ostat će upamćen kao jedan od najboljih igrača u povijesti Bayerna, iako su mu mnogi tijekom karijere prigovarali zbog sebičnosti. Ta ljevica osigurala mu je brojne nagrade i trofeje, a i svi bi voljeli vidjeti barem još jedan njegov prodor s desne strane kako se spušta prema sredini i onda bum prema golu zlatnom ljevicom.

Posljedice znate, golman vadi loptu iz mreže, a Arjen slavi. Kakav je to samo igrač bio... I da. Legenda kaže je Arjen stvarno u djetinjstvu imao kosu...