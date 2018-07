Imamo Zlatnu loptu! Kapetan Luka Modrić najbolji igrač SP-a

Bravo majstore! Ono čemu smo se i nadali, ono o čemu su brojni stručnjaci pričali, ostvarilo se - Luka Modrić je najbolji igrač Svjetskog prvenstva!

Hrvatski kapetan osvojio je Zlatnu loptu, zasluženo, apsolutno, bez ikakve dvojbe, Luka je od početka do kraja bio ne samo najbolji veznjak SP-a, bio je najbolji igrač - sada i službeno... Drugi je Eden Hazar, a treći Antoine Griezmann, dok je najbolji mladi igrač Svjetskog prvenstva Kylian Mbappe, igrač za kojeg su mnogi pisali kako je glavni protukandidat Luki za Zlatnu loptu...

Na Svjetsko prvenstvo Luka je stigao kao klupski prvak Europe s Real Madridom i sramežljivo najavio da je njegova reprezentacija spremna za velike stvari. Krenulo je s njegovim golom Nigeriji iz penala, nastavilo se prekrasnim golom iz igre Argentini, zabijao je iz penala u raspucavanjima Rusima i Dancima.

No, ono čime je Luka ponovno oduševio apsolutno sve je način na koji je dominirao igrom, veznim redom, cijelim terenom od prve do posljednje minute u svakoj utakmici. Izdržao je hrvatski kapetan apsolutno sve, čak i tražio da igra utakmicu protiv Islanda koja je nama bila relativno nevažna i Dalić je odmarao glavne igrače, ne i kapetana. I zadivio svijet. Ponovno! Po tko zna koji put.

I dočekao nagradu kojoj se ni sam nije nadao.

- Zlatna lopta? Vidio sam da se o tome nešto piše, ali puno puta sam ponovio da sam fokusiran samo na uspjeh reprezentacije. Lijepo je to vidjeti, ali stvarno nisam opterećen time, samo da mi osvojimo to Svjetsko prvenstvo, a poslije što će biti, vidjet ćemo. Ne može se na to utjecati - rekao je Luka na posljednjoj press konferenciji pred veliko finale.

No, prevario se kapeta, može se na to utjecati. Igrom. Pokazao je to Luka i danas, igrao je maestralno i, ponavljamo, zaslužio nagradu za najboljeg. Jer bio je upravo to - najbolji!

Kapa do poda, maestro!

- Luka je to zaslužio. Kad već nismo svjetski prvaci, barem imamo najboljeg igrača SP-a. Kad sve ovo prođe, kad se ohladimo, shvatit ćemo da je ovo ipak dobar uspjeh i da ljudi nemaju zašto biti tužni - rekao je izbornik Dalić.

