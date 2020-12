Vlado Lisjak (58) jedini je hrvatski hrvač sa zlatom osvojenim na Olimpijskim igrama. U Los Angelesu 1984. godine šokirao je tadašnjega svjetskog prvaka, Finca Tapija Sipilu, tuširanjem nakon 57 sekundi, u kategoriji do 68 kilograma grčko-rimskim stilom. Iste godine proglašen je za najboljega sportaša Hrvatske, a legenda našeg sporta danas se u Petrinji suočila sa snažnim potresom.

- Uh, taman smo se supruga i ja probudili za posao, pa nas je jako zatreslo. Bilo je kratko, trajalo dosta kraće nego onaj potres u Zagrebu iz ožujka, ali opet nije bilo ugodno. Dobro se osjetilo, ma u tom trenutku osjetite neki grč u želucu. No, brzo smo se obukli, morali ići svojim putem. Odveo sam suprugu na posao, pa ja otišao na svoj u Zagreb - priča nam Vlado Lisjak, pa dodaje:

- Dok sam se vozio kroz Petrinju osjetila se panika među ljudima. Svi su počeli izlaziti na ulice, a u jezgri grada koja je malo starija ima dosta oštećenja. Popadali su crjepovi, porušili se dimnjaci, nažalost neki ljudi tu nisu najbolje prošli. Već sam stigao u Zagreb, a tada se dogodio i taj drugi potres, no on je bio slabijeg intenziteta. Supruga mi radi u Petrinji u zgradi Gavrilovića, a kako je ona sva u staklu, kaže mi da je to izgledalo prilično jezivo. I svi su radnici Gavrilovića odmah pušteni svojim kućama.

Vlado Lisjak se u životu susreo s različitim vrstama straha, našem zlatnom olimpijcu je u "ratno vrijeme" jedna granata bačena na Petrinju i oštetila stan...

- Ma ovo je bilo baš neugodno, pogotovo za one koji žive na višim katovima. Evo, moja majka živi na četvrtom katu susjedne zgrade od naše, možete misliti kako je njoj bilo. I ona je odmah istrčala van, pa smo je odveli do moje sestre dok se cijela ta situacija ne smiri. Nama prvi potres nije donio nikakva oštećenja na kući, popadali su tek neki parfemi u kupaoni, ali nije to ništa ozbiljno - rekao je Vlado Lisjak, pa dodao:

- Zapravo, još moram vidjeti kako je sve to prošlo. Vjerujem da nam i drugi potres nije donio nikakva oštećenja, ali još moram vidjeti i kakvo je stanje s našom vikendicom koju imamo nedaleko od Petrinje. Stvarno se nadam da je već dosta ovakvih situacija, da nas sve skupa očekuje puno ljepša i uspješnija 2021. godina.

Iz Športskog centra Kutina javili su nam da nema značajnih oštećenja njihove imovine, dok iz Osnovne škole Mate Lovraka u Petrinji nisu potvrdili, ali ni negirali nastalu štetu na novoj sportskoj dvorani.