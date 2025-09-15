Zlomislić: Primamo puno golova i to zabrinjava. Sanchez? Teško je odmah pohvatati sve ideje...

Novi trener Rijeke, Victor Sanchez, odradio je debi na Rujevici u dvoboju šestog kola HNL-a protiv Lokomotive. Iako je u najavi susreta naglašavao važnost pobjedničkog mentaliteta, njegovo prvo iskustvo na klupi završilo je remijem 1-1. To je nastavak promjenjive forme aktualnog prvaka Hrvatske koji je u sezonu ušao vrlo loše. Trenutno zauzimaju osmo mjesto prvenstvene ljestvice sa šest bodova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 NK Rijeka vs NK Lokomotiva Zagreb 1:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Već tradicionalno nakon uzbuđenja u domaćem prvenstvu jedan od igrača uključio se u radio program Pod stijenama Kantride. Ovog puta to je bio kapetan Martin Zlomislić koji je naglasio da je očekivao više od boda na domaćem terenu protiv Lokomotive.

- Nekad jednostavno ne možeš pobijediti i moraš nastaviti dalje. Ništa strašno se nije dogodilo, idemo dalje i pokušati popraviti ovaj ulazak u sezonu - rekao je Zlomislić u uvodu i nastavio:

- Uspjeli smo zabiti iz prekida, vodiš 1-0, stvaraš šanse, treba ti gol za 2-0 da prelomiš utakmicu, nismo ga zabili i onda iz jedne obične duge lopte, iz slobodnog udarca s njihove polovice, primiš gol. Poslije pokušavaš zabiti gol i pobijediti, ali lopta jednostavno ne želi ući.

Obrana ove sezone daleko je od prošlosezonske. U prvih šest utakmica Rijeka je primila sedam golova.

- Mi smo bili ekipa koja je primala jako malo golova, prošle godine smo sedam primljenih golova imali na polovini sezone. To je sigurno podatak koji zabrinjava, nije dobro i to moramo popraviti i reagirati puno bolje u obrani, biti koncentrirani - naglasio je Zlomislić.

Rijeka: Utakmica SuperSport HNL 6. kola između HNK Rijeke i NK Lokomotive | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Osvrnuo se i na zahtjeve i novitete koje je uveo Sanchez, koji je na klupi zamijenio Radomira Đalovića.

- On je trener koji ima i bogato igračko i trenersko iskustvo, tako da nam puno toga može donijeti i prenijeti. Premalo je tu, odradili smo dva treninga, teško je odmah pohvatati sve njegove zamisli. Mijenja se koncept igre, sigurno će trebati vremena, ali za njega mogu reći da je veliki profesionalac i dobar čovjek. Vidi se da ima znanje i uz malo vremena napravit će odličan rezultat - zaključio je.