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'Zmajevima' sudi čovjek koji je isključio 10 igrača na utakmici!

Piše Josip Tolić,
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'Zmajevima' sudi čovjek koji je isključio 10 igrača na utakmici!
Foto: Hugo Pfeiffer/ICON SPORT

Facundo Tello sudi utakmicu Kanada - BiH na SP-u, a njegovo ime opet izaziva dramu: od 10 crvenih u kaosu Boca - Racing do žestokih prigovora Portugala u Katru

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Argentinac Facundo Tello (44) sudit će prvu utakmicu bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Kanade u petak u Torontu u 21 sat, odlučila je Fifa. Iskusan međunarodni sudac zna kako se nositi s pritiskom, jedna utakmica koju je sudio 2022. odjeknula je svijetom. Radi se o dvoboju između Boce Juniors i Racinga 2022. kad je pokazao čak deset crvenih kartona nakon masovne tučnjave na terenu.

U sudačkoj nadoknadi obje su momčadi ostale s igračem manje, Boca je dobila i drugi crveni u 100. minuti, a onda je Racing zabio gol za vodstvo, a strijelac Alcaraz provocirao navijače pa je Tello i njega isključio. Nastao je opći metež, strijelca su vukli za uho, gađali loptom pa su u svlačionicu morali i Luis Advincula, Carlos Zambrano, Frank Fabra, Diego Gonzalez, Dario Benedetto i trener Hugo Ibarra iz Boce, kao i Racingov igrač Jonathan Galvan.

Dogodilo se to netom prije Svjetskog prvenstva u Katru, a na njemu je jedna njegova utakmica također podigla prašinu. U četvrtfinalu je Maroko izbacio Portugal 1-0 uz prigovore Portugalaca za nedosuđeni penal nad Brunom Fernandesom i dopuštanje krađe vremena Marokanaca.

- Ne znam žele li dati trofej Argentini i ne zanima me, reći ću šta mislim, neka se j... Čudno je da nam sudi sudac iz države koja je još u natjecanju. Jasno je da su na terenu bili protiv nas - kazao je tad Fernandes.

Utakmicu otvorenja između Meksika i Južnoafričke Republike (četvrtak, 21 sat) sudi Brazilac Wilton Sampaio, a drugi dvoboj skupine A između Južne Koreje i Češke Egipćanin Amin Mohamed Omar. Dvoboj između SAD-a i Paragvaja (subota, 3 sata) sudi Nizozemac Danny Makkelie, čovjek koji je Hrvatskoj ostao u ružnom sjećanju jer je sudio dvoboj na posljednjem Euru u Leipzigu, kad je Italija u 98. minuti prošla u nokaut-fazu. Na tom je prvenstvu sudio i Argentinac Tello u sklopu razmjene sudaca Conmebola i Uefe.

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