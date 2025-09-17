Znaju nešto što mi ne znamo? Službena HNL stranica je već upisala rezultat derbija u Splitu

Prvi najveći derbi Hrvatske u novoj sezoni igra se u subotu na Poljudu. I Hajduk i Dinamo imaju jednak broj bodova na kontu i ova utakmica mogla bi odlučiti tko će se prvi malo odvojiti. Ipak, neriješeni rezultat ostavio bi stvari kako jesu, a čini se da na službenoj stranici HNL-a tako i misle.

Naime, na službenoj stranici već je upisan rezultat derbija koji se igra za tri dana, a upisano je 0-0. Neočekivan gaf na HNL stranici koji bi svakako mogao biti zanimljiv pratiteljima kladionica, a posebno će ova situacija biti zanimljiva ako zaista derbi završi bez golova. Upitno je koliko će se i jedna i druga momčad zadovoljiti bodom jer bi pobjeda nad najvećim rivalom i jednima i drugima bila velik vjetar u leđa i izlazak iz ove male rezultatske krize.

Foto: screenshot/hnl.hr

Kakav god da će biti rezultat, atmosfera će biti sjajna. Poljud je rasprodan, na gostujućem sektoru očekuje se veliki broj navijala "modrih", a napetost se već sad osjeća u zraku. Subota, 17 sati, najveći derbi hrvatskog nogometa i mogućnost da netko "pobjegne" na tri boda prednosti.