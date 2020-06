'Znam gdje dolazim, uvijek mi je bilo žao što nisam imao navijače kao što Zadar ima...'

<p>U veljači je s reprezentacijom došao do dvije pobjede u kvalifikacijama za<strong> Europsko prvenstvo </strong>i vratio tu momčadsku kemiju koja praktički nije postojala nakon debakla u kvalifikacijama za <strong>Svjetsko prvenstvo</strong>. Hrvatska košarkaška reprezentacija neće igrati do kraja studenog i pitanje je uopće kada će biti novo okupljanje. Veljko Mršić je imao ugodnu situaciju, ali odlučio se upustiti u novi izazov.</p><p>Taj izazov je vratiti na pravi put posrnulog diva <strong>KK Zadar</strong> koji će i sljedeće sezone igrati ABA ligu samo 'zahvaljujući' korona virusu zbog kojeg je vodstvo lige poništilo sezonu.</p><p>- Prije svega želim vas sve pozdraviti i zahvaliti klupskom vodstvu na izboru mene kao trenera. Velika mi je čast i zadovoljstvo biti tu u Zadru i biti trener Košarkaškog kluba Zadar. Malo se odužilo, međutim vrlo brzo smo se uspjeli dogovoriti. Postojalo je određenih poteškoća, jer sam pod ugovorom sa Savezom i trebalo je riješiti neke stvari i zbog toga se cjelokupna situacija odužila, međutim unazad dva tjedna sve smo ‘uglavili’ i već tada počeli smo voditi razgovore o momčadi za sljedeću sezonu. Znam gdje dolazim, puno puta sam tu dolazio na suparničkoj strani, i kao igrač, i kao trener uvijek sam nakon utakmica osjećao malu žal’ što u svojim sredinama gdje sam bio nismo imali takvu podršku publike kao što je ima Zadar. Jedan mali grad koji ima broj trenera jednak broju stanovnika, tako da će biti veliki gušt ovdje raditi i nadam se kako ćemo uspjeti stvoriti sve preduvjete za jednu uspješnu sezonu - rekao je na predstavljanju izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije, a sada i novi trener KK Zadar, <strong>Veljko Mršić</strong>.</p><p>Zadrani su raspustili svoju momčad i pitanje je kada će početi treninzi, ali i kakav roster će na raspolaganju imati novi trener.</p><p>- Što se tiče početka treninga i samih priprema u ovom trenutku cijela situacija je još uvijek poprilično neizvjesna iz razloga, jer se ne zna početak ABA lige, ne zna se početak Hrvatskog prvenstva. Trebalo bi biti poznato 05. srpnja, kao i sve drugo što bi se trebalo znati i kada bude poznata opcija hoće li sredinom devetog mjeseca ili početkom desetog mjeseca to biti, u zavisnosti toga će biti i početak priprema koje će biti nekih šest-sedam tjedana prije prve službene utakmice.</p><p>Mršić će tako obavljati dvostruku ulogu. Osim reprezentacije, sjedit će i na vrućoj zadarskoj stolici, a pregovori su trajali jako dugo. Naime, bilo je pitanje i kako će njegov novi posao utjecati na njegovu posvećenost reprezentaciji, a i što se tiče financijskog dijela, hoće li Mršić primati manju plaću u reprezentaciji. To i dalje nije poznato, a predsjednik HKS-a Stojko Vranković kaže kako je ovo jedino moguće rješenje i način da Mršić bude što više povezaniji s hrvatskom košarkom.</p><p>- Želio bi se zahvaliti i Hrvatskom košarkaškom savezu što smo postigli dogovor da me puste na ovo mjesto, izrazito važno po meni za našu hrvatsku klupsku košarku i samim time, naravno i za reprezentativnu. Situacija je takva da, nakon tih zadnjih ‘prozora’ u drugom mjesecu i dobrog početka kvalifikacija za Europsko prvenstvo čekamo drugi krug kvalifikacija i utakmice 26. i 29. studenog protiv Turske kući i Švedske vani. Treba nam još jedna pobjeda. Nažalost, ovo ljeto bilo je u planu, upravo ove nedjelje, da svi zajedno imamo sedam dana zajedničkih treninga i jednu utakmicu za odigrati, međutim zbog ove situacije koja se u zadnje vrijeme, vezana uz pandemiju malo promijenila, tako je zaključeno u Savezu i bolje je da to odgodimo - kazao je Mršić.</p><p>Zadar je sad već prošle sezone osvojio Kup Krešimira Ćosića i to je bio jedan od dugogodišnjih ciljeva kluba. Sljedeće sezone cilj je biti najbolji u Hrvatskoj, ali još nije poznato s kojim rosterom. S druge strane, u Ciboni su zasukali rukave i doveli dva sjajna igrače za budućnost, Tonija Nakića i Matea Drežnjaka.</p><p>- Imamo čiste ideje što se tiče naših hrvatskih igrača i nadam se kako ćemo to brzo realizirati. Oni imaju želju doći i onda kada njih završimo ćemo se okrenuti prema još tih nekoliko stranaca. Trebamo to dobro ‘pročešljati’, kao što sam rekao moramo dovesti dva ekstra kvalitetna momka koji imaju potencijal kako bi u budućnosti bili ekstra kvalitetni igrači, a mi im stvoriti preduvjete kako bi to mogli ostvariti upravo kod nas. Nemamo prostora i ne smijemo raditi greške, niti možemo dovoditi igrače na koje ćemo staviti sav teret. Tim dečkima isto je potreban jedan period adaptacije kako bi se prilagodili novoj sredini. Primjerice, oni prvi put izlaze iz Amerike i dolaze tu i to nije nimalo jednostavno. Isto kao što našim igračima, koji dolaze iz BiH ili iz nekih drugih sredina dajemo vremena, jer su mladi, jednako tako tim dečkima trebati će vremena, kažem imamo ideju što nam treba i mislim kako ćemo to vrlo brzo realizirati, barem jedno 90 posto rostera koja ćemo u sljedeća dva tjedna završiti - zaključio je on. </p>