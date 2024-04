Znate li čemu služi polukrug na rubu kaznenog prostora? Evo u kojem slučaju se jedino koristi

Nogomet konstantno napreduje pa se svake godine iznova mijenjaju pravila, pokušavaju "izmisliti" novine i načini kako unaprijediti nogometnu igru, ali i učiniti ju transparentnijom, poštenijom, što lakšom za pratiti... VAR je u potpunosti promijenio način na koji se gleda na nogomet, ukidanje gola u gostima osiguralo je drugačiji strateški pristup klubova planiranja utakmica, oprema za igrače i lopte su znatno ubrzale i uznapredovale samu igru... No, ono što se zaista dugo vremena nije mijenjalo su granice igrališta i oznake linija na travnjaku.

Od šesnaestera do šesnaesterca, od korner zastavice do korner zastavice. Nogometni travnjak je već desetljećima isti uz male izmjene dimenzija igrališta. Isto tako, nepromijenjen je i polukrug ispred ruba kaznenog prostora kojeg svi nogometni zaljubljenici jako dobro poznaju, ali znaju li svi čemu on služi?

Koristi se prilikom penala

Taj polukrug koristi se isključivo u jednoj situaciji, a to je prilikom izvođenja kaznenog udarca. Kada se dogodi prekid bilo gdje na travnjaku, suparnički igrači moraju biti udaljeni minimalno 9,15 metara. Upravo toliko iznosi udaljenost svih točaka polukruga od bijele točke unutar kaznenog prostora. Toliko iznosi i polumjer kruga na centru igrališta.

Za što se koristi polukrug?

On, ustvari, označava graničnu liniju iza koje svi igrači moraju stajati pri izvođenju kaznenog udarca. Dakle, svi moraju biti izvan polukruga, a ako netko od igrača unutra utrči prije nego se penal izvede, on se mora ponoviti.

To je, ujedno, jedini trenutak kada je polukrug ispred kaznenog prostora važan na utakmici.