Zoran Mamić za Budimpeštu ne treba puno mijenjati, četvorka u navali može 'srediti' i Mađare...

Dinamo je na Poljudu trebao pobijediti i puno uvjerljivije, trener je pred Mađarsku dobio neke važne odgovore. Petković se diže u formi, Majer nikad nije bio bolji, a Kastrati i Oršić su bili nezaustavljivi

<p>Pogoditi, odnosno 'skinuti' sastav koji će <strong>Zoran Mamić</strong> izvesti na travnjak je i na Poljudu bio nemoguća misija. I u prvome mandatu kad je bio trener, osam, devet, deset igrača smo mogli odgonetnuti, ali 11 rijetko, skoro nikad. Iskreno, tako je bilo i za derbi u Splitu. Osam od 11 smo pogodili. Očekivali smo da neće početi Petković, Gvardiol i Majer. Očekivali smo Theophilea, Ivanušeca i Gavranovića.</p><p>Pogodio je trener sa sastavom za derbi, za tri dana je Ferencvaros, a dojam je da Zoran Mamić sad ne treba puno mijenjati sastav. </p><p>Može napraviti eventualno jednu promjenu. Zapravo, deset je igrača za sraz s mađarskim prvakom vjerojatno sigurno. Livaković, Stojanović, Dilaver, Gvardiol, Leovac, Ademi, Kastrati, Majer, Oršić i Petković. Theophile-Catherine je suspendiran i jasno je da će stoperski par biti isti kao u Splitu.</p><p>Jedino pitanje je tko će još u vezu, hoće li to biti <strong>Kristijan Jakić </strong>ili strijelac gola iz Rumunjske, koji je na kraju zbog promašenog penala zamalo bio tragičar, Amer Gojak. U derbiju je prednost dobio rođeni Splićanin Jakić i s njim je Zoran Mamić pogodio.</p><p>Bio je to njegov debi, prve minute u "modrom" dresu i s Ademijem je dominirao u vezi. Jakić ili Gojak, pitanje je na čiju će stranu prevagnuti trener u ovom trenutku.</p><p>Lovro Majer je kao središnji vezni neprikosnoven u ovom trenutku. Pokazao je to i u derbiju u Splitu. Sjajno je pokrenuo akciju za prvi gol, imao nekoliko odličnih poteza. Tako igra Dinamova "desetka". Dapače, cijela je<strong> Dinamova</strong> navala bila odlična u derbiju. Kastrati i Oršić su na krilima bili nezaustavljivi, zabili su golove za pobjedu, a Bruno Petković se nakon ozljede polako vraća u formu. Naravno, nije to još Petković kakav se očekuje da bude, ali je s nekoliko poteza u derbiju pokazao klasu.</p><p>To je četvorka koja je sredila Hajduk, a to je četvorka koja može srediti i Ferencvaros. Na klupi će protiv Mađara, Mamić imati jake adute, Ivanušeca, Gavranovića, Tolića... </p><p>Svjesni su dinamovci kako ih u Mađarskoj čeka težak posao. O Mađarima su krenuli razmišljati odmah nakon što je Ivan Bebek označio kraj derbija. Lani je u uzvratnoj utakmici bilo 4-0, ali sad se igra samo jedna i nema popravka nakon Budimpešte.</p><p>Pobjeda donosi barem još osam europskih utakmica, barem skupine Europske lige, ali skupina Lige prvaka je Dinamova želja. Ako se ponovi partija s Poljuda, onda će Mađari sigurno pasti.</p><p> </p><p> </p><p> </p>