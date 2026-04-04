Zrinjski dobio Velež, Štimac o sucu: 'On gura, ali Bog ne da'

Zrinjski je s 1-0 svladao Velež u gradskom derbiju u 27. kolu najelitnijeg ranga nogometa u BiH. Derbi je bio napet, obilježio ga je požar na početku utakmice i Nemanja Bilbija koji je donio važnu pobjedu momčadi Igora Štimca.

Utakmica je od samog početka bila ispunjena tenzijama i grubim startovima, a u 14. minuti dogodio se potpuni kaos. Domaći navijači zapalili su papirnate trake koje su ranije u sklopu koreografije bačene na teren, a plamen se ispred njihove tribine opasno proširio. Vatra je zahvatila i kabele iza gola Zrinjskog, zbog čega je sudac odmah prekinuo susret. Intervenirati su morali i vatrogasci, a utakmica je nastavljena nakon petominutnog prekida.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 40. minuti. Karlo Abramović probio je desnu stranu i odlično centrirao, a Nemanja Bilbija je preciznim udarcem glavom zabio jedini gol na utakmici. Domaćini, međutim, imaju za čime žaliti jer su propustili niz velikih prilika. Velež je dva puta pogađao okvir gola, a Šarić je u prvom poluvremenu nakon što je zaobišao i golmana s praznog gola pogodio stativu.

Iako je njegova momčad upisala pobjedu, Igor Štimac je na konferenciji za medije oštro napao glavnog suca i optužio ga za pristranost. Tvrdio je da Petrović nije dosudio čisti crveni karton za Velež, kao ni dva penala za Zrinjski.

- Danas je bio totalno suprotan od onog što sam ga nahvalio nakon Superkupa, tako da sve te pohvale padaju u vodu. Veležu je puštao nedozvoljene startove. Imao je čist crveni karton nakon starta nad Barišiću, nije ga sudio. Kao ni dvije situacije za penal. Smiješan je žuti karton koji je dao Bilbiji jer je zapravo bio faul na njemu - rekao je Štimac pa dodao:

- Nemam problem izgubit utakmicu, ali ovo je pokazatelj koliko je moja ekipa jaka. Kada netko gura, pa gura, pa hoće na silu, e onda ni Bog ne da. Ove momke odgajamo da sve što dobiju moraju zaslužiti, a ovo je nažalost jedini zdravi segment BiH nogometa, igrači i treneri koji vrijedno rade.