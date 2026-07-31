Zrinjski ispao iz Europe, navijači traže odlazak Rožmana: Vratite Štimca, on je složio ovu ekipu

Europska avantura Zrinjskog završila je već u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Mostarska momčad u uzvratu protiv islandskog Valura na svom stadionu odigrala je 2-2, no taj rezultat nije bio dovoljan za preokret nakon poraza u prvoj utakmici (1-0) pa su gosti izborili plasman u sljedeće, treće pretkolo.

Za Zrinjski su pogađali Nemanja Bilbija iz jedanaesterca i Matej Šakota, dok je islandski sastav do prolaska predvodio Tryggvi Haraldsson, koji je postigao oba pogotka za Valur. Bilbija je imao priliku opet zabiti s bijele točke u 88. minuti, ali nije uspio realizirati penal.

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Pokretanje videa... 01:16 Fešta navijača Zrinjskog | Video: 24sata Video

Nedugo nakon posljednjeg sučeva zvižduka društvene mreže preplavili su komentari razočaranih navijača. Glavna meta kritika bio je trener Simon Rožman, kojeg brojni navijači smatraju najodgovornijim za rano ispadanje iz Europe.

Foto: Denis Kapetanovic

Velik dio navijača pritom je podsjetio na odlazak bivšeg trenera Igora Štimca, uvjeren da je upravo njegov odlazak označio početak pada momčadi. U komentarima su se mogle pročitati poruke poput: "Vratite Štimca", "S njegovim odlaskom nestali su hrabrost i karakter" te "Potjerali ste čovjeka koji je stvorio ovu momčad". Hrvatski trener, koji je tijekom svog boravka ondje skupio mnoge simpatije, nalazio se na tribinama gdje je pratio remi s islandskim predstavnikom.

Foto: Denis Kapetanovic

Foto: Denis Kapetanovic

Igor Štimac na klupi Zrinjskog zadržao se nešto više od deset mjeseci. Mostarski klub preuzeo je početkom kolovoza 2025., a suradnja je završila sporazumnim raskidom u lipnju 2026. godine. U tom je razdoblju vodio momčad na 57 službenih utakmica te osvojio Kup Bosne i Hercegovine i Superkup. Pod njegovim vodstvom Zrinjski je također prvi put u klupskoj povijesti izborio europsko proljeće u Konferencijskoj ligi, dok je sezonu Premijer lige završio na drugom mjestu.

Foto: Denis Kapetanovic

Mnogi su pozvali Rožmana da preuzme odgovornost za rezultat i odstupi s dužnosti, ističući kako je ponovio iste pogreške iz prve utakmice. Pojedini navijači otišli su i korak dalje, podsjećajući na njegove neuspješne epizode u Sarajevu, Osijeku i Rijeci te dovodeći u pitanje odluku uprave da mu povjeri vođenje prve momčadi.