Zrinjski je za Engleze egzotika, poput Starog mosta, ali tresli su se u Mostaru do zadnje minute

Piše iz Mostara: Tomislav Gabelić,
Zrinjski je za Engleze egzotika, poput Starog mosta, ali tresli su se u Mostaru do zadnje minute
Foto: AMEL EMRIC/REUTERS

ZRINJSKI - CRYSTAL PALACE 1-1 Prije dvije sezone Zrinjski je napravio senzaciju, preokrenuo je vodstvo AZ Alkmaara 0-3 u 4-3, danas su uspjeli izjednačiti na 1-1, ali ne i do kraja preokrenuti rezultat protiv Engleza

Zrinjski živi najljepše dane svoje duge povijesti, tko se prije samo koju godinu mogao nadati da će redovito igrati europska natjecanja, pogotovo da će dočekati proljeće i na svom stadionu ugostiti klub iz lige petice i ravnopravno se s njim nositi.  Nakon što je prije dvije sezone gostovala Aston Villa, u Mostar su ove sezone u okviru Konferencijske lige stizali Mainz i Crystal Palace, a klub iz Londona neće ga pamtiti po dobrom. Konačnih 1-1 je pozitivna rezultat koji im u uzvratu u Londonu otvara vrata prolaza, ali imali su igrači Zrinjskog nekoliko lijepih prilika, moguće i kazneni udarac kojeg sudac Lukjanlukas iz nekog razloga nije dosudio, i mogli su večeras i do pobjede. Sigurno da će i u Londonu imati što za reći... 

