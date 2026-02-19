Zrinjski je za Engleze egzotika, poput Starog mosta, ali tresli su se u Mostaru do zadnje minute

Zrinjski živi najljepše dane svoje duge povijesti, tko se prije samo koju godinu mogao nadati da će redovito igrati europska natjecanja, pogotovo da će dočekati proljeće i na svom stadionu ugostiti klub iz lige petice i ravnopravno se s njim nositi. Nakon što je prije dvije sezone gostovala Aston Villa, u Mostar su ove sezone u okviru Konferencijske lige stizali Mainz i Crystal Palace, a klub iz Londona neće ga pamtiti po dobrom. Konačnih 1-1 je pozitivna rezultat koji im u uzvratu u Londonu otvara vrata prolaza, ali imali su igrači Zrinjskog nekoliko lijepih prilika, moguće i kazneni udarac kojeg sudac Lukjanlukas iz nekog razloga nije dosudio, i mogli su večeras i do pobjede. Sigurno da će i u Londonu imati što za reći...

