ŠESTA U SLALOMU

Zrinka Ljutić: Zadovoljna sam prvom utrkom, solidno skijam

Zrinka Ljutić: Zadovoljna sam prvom utrkom, solidno skijam
Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo 2025 - ženski slalom, prva vožnja | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Postava je u obje vožnje bila dosta jednostavna, što zahtjeva veliku preciznost i ne dopušta nikakve greške. Generalno sam bila točna, tek u drugoj vožnji, pred kraj strmine, imala sam jednu grešku, rekla je nakon prve utrke

Prošlogodišnja osvajačica Malog slalomskog globusa Zrinka Ljutić osvojila je šesto mjesto u finskom Leviju, na prvom slalomu nove sezone Svjetskog kupa u alpskom skijanju, na kojem je svoju 102. pobjedu u karijeri ostvarila Amerikanka Mikaela Shiffrin, za kojom je Zagrepčanka zaostala 2.80 sekunde.

Osvojivši šesto mjesto izjednačila je svoj prošlogodišnji rezultat u Finskoj, što joj je i najbolji plasman na stazi "Levi Black".

- Šesto mjesto je ok, solidno. Puno pozitivnih stvari sam vidjela, mislim da solidno skijam, da dobro stojim na skiji, tehnički isto. Još (moram) povezati te neke dijelove i da će stotinke doći na moju stranu. Zadovoljna sam. Dala sam sve od sebe i mislim da sam dobro skijala, tehnički i taktički. Dobro za prvu utrku - izjavila je Zrinka koja je nakon prve vožnje bila na četvrtom mjestu i imala priliku za plasman na pobjedničko postolje.

- Postava je u obje vožnje bila dosta jednostavna, što zahtjeva veliku preciznost i ne dopušta nikakve greške. Generalno sam bila točna, tek u drugoj vožnji, pred kraj strmine, imala sam jednu grešku, gdje sam se malo "zakopala" i nisam mogla prenijeti brzinu u ključnom dijelu staze. U ravnicu sam ušla s manje brzine, nisam mogla to nadoknaditi i koštalo me tih 21 stotinku do postolja -pojasnila je Zrinka.

Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo 2025 - ženski slalom, druga vožnja
Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo 2025 - ženski slalom, druga vožnja | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nažalost, povratak Leone Popović u Leviju nije prošao idealno. Sa zaostatkom većim od pet sekundi za Shiffrin, osvojila je 64. mjesto i ostala bez nastupa u drugoj vožnji. Zrinka Ljutić smatra da je to bio samo splet nesretnih okolnosti. 

- Mislim da se radi o kombinaciji više stvari. Nije se dobro snašla na prvih par vrata, malo se i poskliznula. Nagomilalo se toga, srušilo joj je samopouzdanje i nije "pustila" skiju. Dogodilo se puno grešaka, ali ovo nije objektivno, jer je stvarno skijala puno bolje na treninzima. Ne sumnjam da će to pokazati u sljedećim utrkama. Borila se, makar je bila svjesna da to nije to. Borila se i mislim da je to dobar pokazatelj.

Leona i Zrinka će već za osam dana imati priliku pokazati svoje slalomsko umijeće na novoj utrci za Svjetski kup u austrijskom Gurgl. Ljutić će potom, iz tjedna u tjedan, imati još po dva nastupa na utrkama u američkom Copper Mountainu (veleslalom i slalom) i kanadskom Tremblantu (dva veleslaloma).

- Bitno je zadržati svježinu, ovaj fokus i ući u rutinu - poručila je najbolja hrvatska skijašica.

