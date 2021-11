Bojan Bogdanović i Ivica Zubac uspješno brane hrvatsku čast u NBA ligi, a noćas je hrvatski centar bio posebno inspiriran. Zubac je odigrao ponajbolju utakmicu karijere u NBA ligi u gustoj pobjedi Clippersa nad Miami Heatom (112-109).

Heat je u utakmicu ušao silovito i već u prvoj četvrtini stekao ogromnu razliku (40-25). Bez obzira što nema najboljeg igrača Kawhija Leonarda, Clippersi su se uspjeli vratiti te sa zaostatkom 58-56 otišli na predah. U drugom poluvremenu kada su domaćini preuzeli vodstvo, više ga nisu ispuštali. Do osjetnih plus deset stigli su u posljednjoj četvrtini, Miami je uspio doći na minus jedan, ali Clippersi su zadržali koncentraciju u završnici, pogodili slobodna bacanja i osigurali sedmu pobjedu u 11. susretu.

U izostanku Leonarda, glavna napadačka violina Los Angelesa je Paul George koji je utrpao 27 koševa za 38 minuta igre, dok su Miami predvodili Adebayo s 30 koševa i 11 skokova te Lowry s 25 koševa.

Izvanredan noćas je bio i Ivica Zubac koji je opet dominirao pod košem. Zabio je 18 koševa i skupio 11 skokova te zalijepio dvije blokade. Hrvatski košarkaš igra briljantno u posljednje vrijeme i sve je rezultiralo sa sve većim povjerenjem kod trenera Tyronnea Luea koji mu daje sve veću minutažu. Po učinku je samo jednom zabio više u dresu Clippersa, prije godinu dana kada je utrpao 21 koš Dallasu, a career high imao je prije dvije godine kada je za Lakerse zabio 26 koševa.

No ono što posebno raduje je Ivičina uzlazna putanja u posljednjih pet utakmica. Ivici je ovo bila peta utakmica zaredom sa dvoznamenkastim brojem koševa i uz to je triput došao do double-double učinka. Krenuo je dizelaški u sezonu, Lue je davao sve više minuta Hartensteinu, no Zupca kao da je to motiviralo. Prebacio je u brzinu više i pokazao da je zasluženo prvi centar Clippersa pa je krenula rasti i minutaža.

I Bojan Bogdanović nastupio je noćas, no njegov Utah Jazz poražen je od Indiane (111-100). Bila je to izjednačena utakmica do kraja druge četvrtine, no kada su Pacersi jednom preuzeli vodstvo, do kraja utakmice više ga nisu ispuštali. Na predah su otišli sa 60-51. U nastavku su održavali tu prednost, došli i do plus 15 pa malo popustili u završnici za konačnih plus 11.

Najbolji je standardno bio Brogdon s 29 koševa i devet skokova, a pomoć je imao u McConnellu koji je zabio 21 poen uz osam asistencija. Neraspoložene Jazzere predvodio je Donovan Mitchell s 30 koševa i devet skokova, a večer za pamćenje nije imao niti hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović. Babo je za 31 minutu igre zabio tek osam koševa i uhvatio dva skoka.

Najbolji hrvatski košarkaš bio je u naletu, u posljednje četiri utakmice imao je dvoznamenkasti učinak, jednom je išao i preko 20 koševa, no ovaj put nije imao svoju večer. Utah je nakon 12 utakmica na omjeru 8-4.

Utakmicu je obilježio obračun divova u posljednjoj četvrtini. Rudy Gobert žalio se kako je Myler Turner napravio prekršaj na njemu, a kada je vidio da ga suci nisu doživjeli, povukao je igrača Indiane za dres, na što ga je Turner odgurnuo. Uslijedio je kaos na terenu. Krenuli su divovi jedan na drugoga spremni koristiti svoje šake, no ubrzo su uletjeli ostali igrači i spriječili veći kaos. Suci su na kraju isključili obojicu.

Gobert je prošle godine postao najplaćeniji centar u povijesti kada je potpisao ugovor koji mu pet godina jamči 205 milijuna dolara! To baš i nije opravdao na parketu pa je poželio otići i u MMA vode.