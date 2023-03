Zubac dobio okršaj sa Šarićem. Slavlje Cavsa u zadnjoj sekundi

U sudaru klubova u kojima igraju hrvatski košarkaši, LA Clippersi Ivice Zubca su pobijedili Oklahoma City Thunder u čijim redovima igra Dario Šarić sa 127-105 uz šest koševa i 10 skokova Zubca, dok se Šarić nije upisao među strijelce.

Nakon što je Oklahoma dobila prva tri međusobna susreta ove sezone, posljednji u utorak, sada je došao red i na Clipperse.

Domaćin je bolje otvorio susret, početkom druge četvrtine je vodio sa 11 razlike (42-31), no Thunder je uzvratio i na poluvrijeme se otišlo sa 54-54. Clippersi su u nastavku susreta "stisnuli gas" i treću dionicu dobili sa 12 razlike (38-26), a posljednju sa 10 razlike (35-25) za uvjerljivih 127-105.

- Ovo je stvarno dobra pobjeda za nas. Trebali smo to - kazao je trener Tyronn Lue.

Clippersi su igrali bez All-Star beka Paula Georgea, koji je uganuo desno koljeno u utorak i propustit će ostatak regularne sezone. Kawhi Leonard je predvodio pobjednički sastav sa 32 koša i šest asistencija, Russell Westbrook je dodao 24 koša i sedam asistencija, dok je Bones Hyland imao 16 koševa i sedam asistencija. Ivica Zubac je za Clipperse igrao 24 minuta ubacivši šest koševa uz 2-3 šut iz igre. Dodao je i 10 skokova, asistenciju i dvije blokade.

Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Shai Gilgeous-Alexander koji je svojoj bivšoj momčadi ubacio 30 koševa. Josh Giddey je postigao 18, a Jalen Williams 16 koševa. Hrvatski košarkaš Dario Šarić igrao je samo tri minute bez učinka.

- Nismo igrali dovoljno dobro i nismo bili dovoljno fizički dobri tijekom cijele utakmice. Imali smo svojih trenutaka, ali nismo bili tamo gdje smo trebali biti - kazao je gostujući trener Mark Daigneault.

Clippersi sa skorom 39-35 drže peto mjesto na Zapadu, dok je Thunder na 11. mjestu sa 36 pobjeda i 37 poraza.

Okoro zabio tricu za pobjedu

U najzanimljivijem susretu večeri Cleveland Cavaliersi su na gostovanju pobijedili Brooklyn Netse sa 116-114, a pobjedničku tricu u zadnjoj sekundi zabio je Isaac Okoro.

Netsi su šest minuta prije kraja vodili sa 104-94, a dvije minute i 13 sekundi prije kraja imali su i 112-104. No, uslijedila je sjajna serija Cavsa, a pobjedu gostima donio je Okoro tricom 0,7 sekunde prije kraja.

Prije toga Donovan Mitchell je promašio slobodno bacanje, a zatim i odbijanac, u jednom trenutku činilo se kako će Netsi osvojiti loptu, no nekako se odbila do Carisa LeVerta koji je produžio do Okora, a ovaj zabio za pobjedu.

- Bio je pritisak, ali uvijek se osjećaš dobro kada pogodiš za pobjedu. Meni je to prvi takav šut. Kada je izašla iz ruke, znao sam da ću pogoditi - kazao je Okoro koji je utakmicu završio sa 11 koševa.

Donovan Mitchell je predvodio Cavalierse sa 31 košem i šest skokova, Evan Mobley je dodao 26 koševa i 16 skokova. Kod domaćina najefikasniji je bio Mikal Bridges sa 32 koša i šest skokova, dok je Spencer Dinwiddie dodao 25 koševa i 12 skokova. Cleveland je četvrti na Istoku, a Netsi na sedmom mjestu.

New Orleans Pelicans su pobijedili Charlotte Hornets sa 115-96, a pobjednički sastav je predvodio Brandon Ingram sa 30 koševa, 11 skokova i 10 asistencija, ostvarivši svoj prvi triple-double u karijeri. Jonas Valanciunas je imao "double-double" sa 20 koševa i 19 skokova.

Za Pelicanse je to bila treća uzastopna pobjeda, vrlo važna u borbi za plasman na play-in turnir Zapadne konferencije. Kod Hornetsa najefikasniji su bili P.J. Washington sa 18, Svi Mikhailiuk sa 15, te Gordon Hayward sa 12 koševa.

