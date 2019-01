Zubac show: Naš centar igrao je utakmicu karijere u NBA-u!

Hrvatski centar Ivica Zubac postigao je 26 koševa (šut iz igre 12/14) uz 12 skokova te bio jedan od najboljih igrača Los Angeles Lakersa u gostujućoj pobjedi 138-128 kod Oklahoma Cityja, do koje je njegova momčad stigla u produžetku.

Bila je to utakmica karijere za mladog Zubca koji je ušao s klupe kao rezerva. Lakersi su gubili 17 koševa razlike, ali nakon što je čudesni Zubac stupio na parket, krenuo je potpuno novi show.

Zakucavao je i prolazio bez problema pokraj protivničkih igrača. Nije imao respekta ni prema kome! Na terenu je bio 28 minuta, a u tri godine koliko je u NBA ligi ovo mu je rekordna statistika.

The @Lakers prevail in overtime against OKC behind 32 PTS, 7 3PM, 8 REB from Kyle Kuzma!#LakeShow 138#ThunderUp 128



Ivica Zubac: 26 PTS (career-high), 12 REB

Lonzo Ball: 18 PTS, 10 AST, 6 REB

Josh Hart: 12 PTS, 10 REB, 5 AST

Ingram: 8 PTS, 11 AST (career-high) pic.twitter.com/eri3STT84q