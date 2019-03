Zubac sjajan u pobjedi, Žižić je s Clevelandom pao kod Miamija

Ivica Zubac odigrao je odlično u pobjedi LA Clippersa protiv Oklahome 118-110, bila je to jedna od kvalitetnijih partija našeg centra otkako je u NBA ligi. U četvrtoj uzastopnoj pobjedi svoje momčadi sa 14 je poena bio treći strijelac, a u 23 minute igre je imao i sedam skokova, dvije blokade, jednu asistenciju i osvojenu loptu te dvije izgubljene lopte. Do pobjede su Clippere vodili Lou Williams s 40 i Danilo Galinari s 34 poena.

Lou Williams erupts for 40 PTS off the bench, propelling the @LAClippers to their 4th straight W!#ClipperNation 118#ThunderUp 110



Danilo Gallinari: 34 PTS

Ivica Zubac: 14 PTS, 7 REB

Russell Westbrook: 32 PTS, 8 REB, 7 AST pic.twitter.com/grz6eNPezM — NBA (@NBA) March 9, 2019

Miami je stigao do četvrte uzastopne pobjede, sa 126-110 su dobili Cleveland. Ante Žižić je ostao bez mjesta u petorci zbog Larryja Nancea Jr. koji za 17 minuta igre nije imao niti jedan šut prema košu! Žižić je priliku dočekao s klupe, a onda u 15 minuta igre zabio šest poena, imao šest skokova, po jednu asistenciju, osvojenu i izgubljenu loptu.

James Harden je odigrao još jednu maestralnu partiju i s 31 poenom je ušao u ugledno društvo koje je u prvih 61 utakmica u sezoni prešišao brojku od 2,200 poena. Prije njega je to napravio Michael Jordan u sezoni 1986./87., a čak četiri puta je to polazilo za rukom Wiltu Chamberlainu. Predvođen Hardenom, Houston je nastavio svoj impresivan pobjednički niz, a 7. po redu pobjedu zaradili su protiv Philadelphije koja je pala sa 107-91. Philadelphia je ponovno igrala bez Joela Embiida, a najbolji u njihovim redovima je bio Tobias Harris s 22 poena i devet skokova.

Players to reach 2,200 points in their first 61 games of a season in @NBAHistory:



James Harden (2018-19)

Michael Jordan (1986-87)

Rick Barry (1966-67)

Wilt Chamberlain (1962-63)

Wilt Chamberlain (1961-62)

Wilt Chamberlain (1960-61)

Wilt Chamberlain (1959-60) pic.twitter.com/wFgwK2d7cC — NBA.com/Stats (@nbastats) March 9, 2019

U dvoboju dvije najbolje momčadi zapada Golden State Warriorsi su dobili Denver 122-105. Klay Thompson se vratio u sastav Warriorsa i odmah je izdominirao sa 39 poena, a zabio je čak devet trica. Kevin Durant dodao je 26 poena, a Steph Curry 17.

Klay Thompson shoots lights out from beyond the arc in the @warriors home win! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/Kbwh4O1rWA — NBA.com/Stats (@nbastats) March 9, 2019

I Detroit ima četiri nanizane pobjede, a posljednju su ostvarili kod Chicaga 112 - 104 nakon užasno odigranog prvog poluvremena. Posljednje dvije četvrtine ponudile su potpuno drugačiju utakmicu. Posljednju četvrtinu Detroit je dobio s 43-24, a Blake Griffin je 14 od svojih 27 poena dao u završnih dvanaest minuta dvoboja.

Luka Dončić je postigao 24 poena u novom porazu Dallasa. Orlando je bio bolji s 111-106, a Dallasu je to bio deveti poraz u zadnjih deset utakmica. Memphis je dobio Utah sa 114-104, Washington Charlotte 112-111. Toronto je bio uvjerljiv kod New Orleansa (127-104), a predvodio ih je Leonard sa 31 košem.