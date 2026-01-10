Obavijesti

NBA NOĆ

Zubac slavio protiv Brooklyna u New Yorku, a Matković u srazu s Wizardsima prekinuo loši niz

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Brad Penner

Hrvatski košarkaši Karlo Matković slavio je s New Orleans Pelicansima protiv Washington Wizardsa, a pobijedio je i Ivica Zubac s Los Angeles Clippersima protiv Brooklyn Netsa u gostima. Dario Šarić nije nastupio

New Orleans Pelicansi su u Capital One Areni pobijedili 218-107 Washington Wizardse. Hrvatski košarkaš Karlo Matković odigrao je šest minuta susreta te zabio dva koša i imao tri skoka. Najefikasniji na susretu bio je Matkovićev suigrač Trey Murphy s 35 poena, osam skokova i četiri asistencije, ali zasjenio ga je nastup Derika Queena koji je imao triple-double učinak od 14 koševa, 16 skokova i 12 asistencija.

Wizardsima je ovo treći poraz na zadnja četiri susreta, a Pelicansi su napokon slavili nakon devet uzastopnih poraza. Momčad Matkovića je 14. u Zapadnoj konferenciji, a na istoj poziciji su Wizardsi samo u Istočnoj konferenciji. Pelicansi imaju omjer od devet pobjeda i 31 poraza, a Washington od 10 pobjeda i 27 poraza.

NBA: New Orleans Pelicans at Washington Wizards
Foto: Geoff Burke

Ivica Zubac je slavio u New Yorku s Los Angeles Clippersima protiv Brooklyn Netsa 121-105. Hrvatski centar odigrao je 25 minuta, zabio pet koševa, imao šest skokova i četiri asistencije. Susretom je dominirao James Harden koji je podsjetio na najbolje dane s 31 poenom, četiri skoka i šest asistencija. Njemu uz bok bio je Kawhi Leonard, koji ima odličnu sezonu, s 26 koševa, pet skokova i isto toliko asistencija. 

Koševe Karla Matkovića i Ivice Zupca pogledajte OVDJE.

Clippersima je ovo osma pobjeda na 10 zadnjih susreta; gubili su samo od New York Knicksa i Boston Celticsa. Brooklyn nastavlja s lošom formom i ovo im je peti poraza na posljednjih šest utakmica. Clippersi su na omjeru od 14 pobjeda i 23 poraza, a Brooklyn na 11 pobjeda i 24 poraza. Netsi su 13. u Istočnoj, a Clippersi 11. u Zapadnoj konferenciji.

NBA: Los Angeles Clippers at Brooklyn Nets
Foto: Brad Penner

Boston Celticsi su slavili protiv Toronto Raptorsa u derbiju Istočne konferencije 125-117, Philadelphia je pobijedila Orlando Magic 103-91, Memphis Grizzliesi izgubili su u napetoj završnici protiv Oklahome 117-116, a Atlanta Hawksi slavili su lagodno protiv 110-87 protiv Denver Nuggetsa

Phoenix Sunsi pobijedili su 112-107 New York Knickse, a Golden State Warriorsi s lakoćom Sacramento Kingse našeg Darija Šarića koji nije nastupio. Portland Trail Blazersi slavili su 111-105 protiv Houston Rocketsa, a u zadnjem susretu noćas Los Angeles Lakersi izgubili su od Milwaukee Bucksa 105-101.

