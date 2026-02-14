Zubčić: Drugi lauf kao petarda za Švicarce. Broje se medalje i nisam zadovoljan rezultatom...

Filip Zubčić je veleslalom u Bromiju završio na 14. mjestu. Jedini hrvatski predstavnik startao je s brojem 13., a nakon prve vožnje bio je 16. Drugu vožnju odvozio je solidno, a Zubčiću su u jednom trenutku skoro pale naočaale. U tom dijelu je izgubio na vremenu i na kraju utrke imao dvije sekunde i 50 stotinki zaostatka za prvim Braathenom ii završio na 14. poziciji.

Prvi je bio Brazilac Lucas Pinhero Braaten koji je osvojio povijesno zlato za Brazil, drugi je bio Švicarac Marco Odermatt koji je zaostajao 0.58 sekundi, a treći je završio njegov sunarodnjak Loic Meillard sa 1.17 sekundi zaostatka.

- Bila je bolja druga vožnja u svakom slučaju, bolje skijanje i bolji pristup. Šteta što nisam ušao u cilj kao prvi u tom trenutku, da rezultat bude malo bolji - počeo je Zubčić.

Foto: Denis Balibouse

Govoreći o promjenjivim vremenskim uvjetima, istaknuo je da mu takve situacije inače odgovaraju.

- Meni se takvi uvjeti sviđaju, to je često i moja šansa. Iskreno, mislio sam da ću to danas bolje iskoristiti. Drugi lauf je bio "poštekan" kao petarda za Švicarce, bio je malo kao super-G. Ali neću se sad žaliti... Sve je na meni, ja nisam napravio posao kako treba i to je to - rekao je Zubčić.

Na pitanje da ocjeni ukupan dojam s ovog olimpijskog nastupa, Zubčić je ostao realan.

- Znam da se na ovakvim natjecanjima broje samo medalje i s te strane sigurno nisam zadovoljan rezultatom. Ali neću sad plakati ni biti tužan. Imam slalom za dva dana, imam još utrka do kraja sezone, idemo dalje. Probao sam najbolje. Svi smo htjeli više, ali to je sport – idemo dalje, nećemo cmizdriti, nismo kukavice - zaključio je Zubčić.