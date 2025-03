Zubčić nije zadovoljan nakon veleslaloma: 'Nije neki rezultat'

Hrvatski skijaš Filip Zubčić (32) nije previše zadovoljan nakon veleslalomske utrke u Kranjskoj Gori u Sloveniji. Iako 'Zubo' izvrsno poznaje stazu, nije uspio pokazati svoje najbolje skijanje, završio je na 12. mjestu sa sekundom i 43 stotinke zaostatka za pobjednikom Henrikom Kristoffersenom.

Ipak, Zubčić je ostvario solidan rezultat i zadržao je priključak za najboljima u poretku veleslalomaša. Hrvatski skijaš je osmi u disciplini s 212 bodova, a Thomas Tumler na sedmom mjestu bježi mu za šest bodova

- Nije baš neki rezultat, u prvom laufu nisam dobro skijao, puno sam kasnio, bio sam 14. najbrži. U drugoj vožnji sam pokušao napasti koliko sam imao snage. Mislim da je to bilo dosta korektno, moglo je biti puno bolje. Ali ajde, skupio sam neke bodove, nadam se i dobrom rezultatu u slalomu - rekao je Zubčić za Hrvatski skijaški savez.

Zubčić nema puno vremena za odmor, već ga u nedjelju čeka slalomska utrka u Kranjskoj Gori. Prva vožnja je u 9.30 sati, a druga u 12.30 sati. U utrci će nastupiti i Samuel Kolega, Istok Rodeš te Tvrtko Ljutić.

Štoviše, Kolegin trener Pavel Grašić postavit će stazu u prvoj vožnji, što bi hrvatskim skijašima moglo biti od pomoći.

- Vratili smo se u Kranjsku goru nakon nekoliko godina. Ovo nam je praktički domaći teren i spremni smo za utrku. Prošle sezone u SAD-u je to prošlo dobro i nadam se da će tako biti i ovoga puta. Postavka će biti nešto drugačija, malo zanimljivija od ostalih. Puno smo trenirali i nadamo se najboljem - najavio je Kolega, a Rodeš je dodao...

- Sutra je idealna prilika za dobar rezultat. Sezona zasad nije bila idealna, ali ja sam i dalje optimističan. Puno se u preostale dvije utrke može promijeniti i nadam se da ću to na “domaćem“ terenu to uspjeti. Svejedno je tko postavlja stazu, neće to utjecati na pobjednika - zaključio je Rodeš.