Pjesma dočekala Zubčića: Ima li korone? Neće ona na mene

Dva dana nakon senzacionalne veleslalomske pobjede u Yuzawa Naebi Filip Zubčić vratio se u Hrvatsku. Malo je kasnio, ali opraštamo mu jer Hrvatska je u njemu nakon sedam godina i Ivice Kostelića dobila novog pobjednika u Svjetskom kupu.

UŽIVO:

Hrvat na tronu u Svjetskom kupu! Evo što kaže Filip Zubčić nakon povratka u Zagreb i prve hrvatske pobjede nakon sedam Reporterka: Eva Grgić Objavljuje 24sata u Ponedjeljak, 24. veljače 2020.

- Kad zagrmi s juga i sa sjevera, sva ekipa zna, evo Zubčića - dočekala ga je pjesma prijatelja u zagrebačkoj zračnoj luci.

Primio je čestitke, plakete, cvijeće, pa još jednom sabrao dojmove za 24sata.

- Stvarno je lijepo, baš sam htio pobijediti u veleslalomu. Ostvario sam jedan od većih ciljeva u životu, sada mogu guštati dalje.

I loviti Mali kristalni globus.

- Zaostatak za prvim Kranjecom je dosta mali (55 bodova), sve je moguće i otvoreno. Kranjec i ja smo prijatelji, družimo se i treniramo. Njemu je dobro trenirati sa mnom, imamo jako dobar odnos.

Sada se malo popravio i onaj s Henrikom Kristoffersenom.

- Ispričao se, dao sam mu ruku i to je to. Nije on baš neki omiljen među skijašima, nitko ga previše ne voli.

Filip je stigao iz Azije gdje napada koronavirus. Kakva je situacija bila u japanskoj Naebi?

- Ja to uopće ne doživljavam ozbiljno. Čuo sam sad u Italiji da je malo napeto. Ali neće to na mene, nosili su tu neki naši maske u Japanu, ali ja to ne nosim.

Među "japanskom" ekipom bio je Ivica Kostelić.

- Dugo smo to čekali, mislim da je bilo samo pitanje vremena. To je odlično za budućnost, za ekipu, Cubo je lokomotiva za druge dečke - rekao je Profesor za svog učenika.

- Sada se otvorila šansa i za Mali kristalni globu, ali ne treba se time opterećivati. Taj se cilj sad odjednom pojavio, ali pojavio se je je bio koncentriran na svaku sljedeću utrku. Nije gledao naprijed.

Nije sigurno prema postolju gledao ni nakon prve vožnje kada je bio 12. Ali u Yuzawi Naebi svi ostali bili nemoćni. Uostalom, u drugu je vožnju naš najbolji skijaš ušao sa zaostatkom 1.58 sekundi, a nakon druge pobijedio je s 0.74 stotinke pred drugoplasiranim Odermattom. Čudesno!

No, nije bilo eksplozije, suza ili tko zna čega. Ima vremena i za to, tri su utrke do kraja sezone, on je treći veleslalomaš svijeta...

- U prvoj vožnji napravio sam jednu veliku pogrešku, znao sam da sam tu dosta izgubio i da će biti teško u drugoj vožnji. Znao sam da ću morati gurati najviše što mogu da to nadoknadim i stigla je pobjeda - govorio je Filip nakon pobjede u ciljnoj ravnini.

Osim prvog mjesta i novih bodova, Filip je zaradio i pozamašnu svotu od 45 tisuća franaka, odnosno 315 tisuća kuna. Sve je to zaslužio nevjerojatnim radom i zalaganjem posljednjih godina. Znao je imati krize i padove, a ove sezone je napokon sve sjelo na svoje mjesto. Puca od samopouzdanja i fizičke spreme, a sve je kulminiralo u posljednja dva mjeseca koja su mu sigurno najbolja u životu. Osvojio je drugo mjesto u Adelbodenu, pa četvrto u Garmischu, a uz to je i podignuo formu u slalomu gdje je u nekoliko utrka završio u Top 20.

- Sedam godina smo čekali! I konačno smo ovdje: Filip Zubčić ponovno je vratio Hrvatsku na postolje! Njegovo samopouzdanje osjetio sam još u Garmisch-Partenkirchenu i već tada sam bio siguran: pobjeda je samo pitanje vremena - napisao je Ivica Kostelić na Instagramu, jedan od mnogih čestitara.

Filip je u Svjetskom kupu već godinama, jedan je od najspremnijih skijaša i trebalo je samo poraditi na samopouzdanju. A on je ove sezone nenadmašiv u tome segmentu. Napokon su se poklopile neke stvari i napokon je došla ta pobjeda koja ga je i gurnula u igru za Mali kristalni globus...