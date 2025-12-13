Obavijesti

Sport

Komentari 1
OD 9.30 SATI

UŽIVO Brennsteiner sjajno vozio i uzeo vodstvo, Zubčić starta 14.

Piše Issa Kralj,
UŽIVO Brennsteiner sjajno vozio i uzeo vodstvo, Zubčić starta 14.
Foto: Marc Desrosiers/REUTERS

U francuskom Val-d'Isereu od 9:30 vozi se prva vožnja muškog veleslaloma, naš Filip Zubčić ima startni broj 14

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Veleslalom 9.30 , Val-d'Isere
Sortiranje događaja
ZUBO SOLIDAN DESETI

Filip Zubčić imao je 35 stotinki zaostatka na prvom prolazu, a na sredini staze je povećao taj zaostatak. Na jednom dijelu je zamalo izletio sa staze nakon što je izgubio balans na skijama. U cilj je ušao deseti sa sekundom i 68 stotinki zaostatka.

KRISTOFFERSEN DRUGI

Norvežanin Henrik Kristoffersen u cilj je ušao s drugim vremenom prve vožnje, za vodećim Austrijancem zaostao je 28 stotinki. 

Još malo pa na stazu izlazi naš Filip Zubčić!

BRENNSTEINER BRILJANTAN

Brennsteiner je samuvjereno krenuo u utrku, sjajno je odskijao prvi sektor s velikih sekundu i 13 stotinki prednosti što je nastavio u drugom sektoru. U cilj je ušao prvi i uzeo vodstvo!

ODERMATT VODEĆI

Treći se spustio Maarco Odermatt. Švicarac je s malim zaostatkom krenuo u utrku, ali je na zadnjem sektoru ubrzao i preuzeo vodstvo! Bio je brži 31 stotinku od sunarodnjaka Tumlera.

POČEO JE VELESLALOM!

Prvi se niz stazu spustio Thomas Tumler s vremenom od 1:01.92.

Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025