U francuskom Val-d'Isereu od 9:30 vozi se prva vožnja muškog veleslaloma, naš Filip Zubčić ima startni broj 14
UŽIVO Brennsteiner sjajno vozio i uzeo vodstvo, Zubčić starta 14.
Filip Zubčić imao je 35 stotinki zaostatka na prvom prolazu, a na sredini staze je povećao taj zaostatak. Na jednom dijelu je zamalo izletio sa staze nakon što je izgubio balans na skijama. U cilj je ušao deseti sa sekundom i 68 stotinki zaostatka.
Norvežanin Henrik Kristoffersen u cilj je ušao s drugim vremenom prve vožnje, za vodećim Austrijancem zaostao je 28 stotinki.
Još malo pa na stazu izlazi naš Filip Zubčić!
Brennsteiner je samuvjereno krenuo u utrku, sjajno je odskijao prvi sektor s velikih sekundu i 13 stotinki prednosti što je nastavio u drugom sektoru. U cilj je ušao prvi i uzeo vodstvo!
Treći se spustio Maarco Odermatt. Švicarac je s malim zaostatkom krenuo u utrku, ali je na zadnjem sektoru ubrzao i preuzeo vodstvo! Bio je brži 31 stotinku od sunarodnjaka Tumlera.
Prvi se niz stazu spustio Thomas Tumler s vremenom od 1:01.92.