UŽIVO Brennsteiner sjajno vozio i uzeo vodstvo, Zubčić starta 14.

ZUBO SOLIDAN DESETI

Filip Zubčić imao je 35 stotinki zaostatka na prvom prolazu, a na sredini staze je povećao taj zaostatak. Na jednom dijelu je zamalo izletio sa staze nakon što je izgubio balans na skijama. U cilj je ušao deseti sa sekundom i 68 stotinki zaostatka.