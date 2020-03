Zubčića je uživancija gledati, odgovor od Noleta nisam dobila

Obožavam gledati ove sjajne uspjehe od Zube i svih naših mladih skijaša... Sve tuđe mi je draže od mojih uspjeha, napisala je Janica Kostelić na Twitteru nakon što je sjajni Filip Zubčić osvojio drugo mjesto u veleslalomu u Hinterstoderu.

A kada to za vas kaže osvajačica šest olimpijskih medalja, tri velika kristalna globusa, tri mala slalomska globusa, četiri mala globusa u kombinaciji, pet zlata sa Svjetskih prvenstava, e pa to vam je dokaz koliko vrijedite.

Nakon dužeg izbivanja iz medija, jedna od najboljih skijašica u povijesti dala je intervju za HRT.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Naravno, prvi na repertoaru bio je Filip Zubčić koji je u mrtvoj trci za mali Kristalni globus u veleslalomu.

- Uživancija je gledati ga. Drago mi je da je nakon toliko godina Filip došao do tog nivoa da ima kontinuitet i da može dobro skijati. Nadam se da će i ostali naši skijaši dobiti snagu od njega i postizati bolje rezultate. Nema tu ništa posebno, treba samo trenirati, vjerovati u sebe i biti ustrajan. To su teški napori, moraš puno ulagati, sport je postao zahtjevan i čovjek se mora podrediti. I onda je tu faktor sreće, neki kažu da ne treba, ali treba imati sreće. Uspjeh je nusproizvod pravilno organiziranog djelovanja - kazala je Janica Kostelić.

Foto: Christian Walgram/GEPA pictures/PIXSELL

Zubčić je u Svjetskom kupu debitirao još 2014. godine, ali tek je u ovoj sezoni sjelo sve na svoje mjesto.

- On je prije dobro skijao, ali nije da je sad neki talent. On je veliki radnik i izuzetno je zaigran, što mislim da je super, samo je sad malo odrasliji i vjerujem da može tu svoju zaigranu stranu staviti pod kontrolu kad je potrebno. Oduvijek je bio zabavan dečko. Ako gledamo da je još par utrka do kraja sezone, jako će teško biti doći do malog Kristalnog globusa. U biti moraš stalno biti na postolju. Ako ne dođe do globusa, bitno je da ostane zdrav, sljedeće godine ga čeka nova prilika.

'Snježna kraljica' umirovila se još 2006. godine i to u 24. godini života. Već neko vrijeme je izvan svega, naročito nakon rođenja sina Oskara, ali nedostaje li joj to sve?

- Bila sam par puta na skijanju, ali ne fali mi. Zabavljam se. Mali Oskar još nije bio na skijama. Ima vremena. Neka se dijete zabavlja dječjim radostima koje priliče njegovoj dobi.

Foto: Frano Jerkan/PIXSELL

Novak Đoković je nedavno priznao kako mu je san skijati s Janicom i Ivicom. Bivša hrvatska skijašica odmah mu je odgovorila, ali Noletov odgovor nije stigao.

- Ja odgovor natrag nisam dobila. Novak je oduvijek meni bio sportaš i osoba po onome što se vidi u javnosti kao pozitivna i šaljiva, a u drugu ruku vrlo ozbiljan u onome čime se bavi tako da bi ga sigurno voljela upoznati - zaključila je Janica.