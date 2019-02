Zubo ispod prosjeka, New York je pobijedio nakon 18 poraza!

New York Knicksi pobijedili su nakon - 18 domaćih poraza zaredom. Niste krivo pročitali. Najskuplji klub lige svojim je navijačima 'priuštio' 18 uzastopnih odlazaka iz Madison Square Gardena sa okusom poraza prije nego što su sinoć napokon našli žrtvu. I to dosta neočekivanu, San Antonio Spurse koji i dalje drže play-off poziciju, ali su u najžešćem prijelaznom razdoblju otkad traje era velikog trenera Gregga Popovicha, dakle - dvadesetak godina.

Newyorški ovosezonski apsurd utoliko je veći jer Knicksi ove sezone zapravo 'love' zadnje mjesto i prvi pick na slijedećem draftu (Zion Williams, 99%), a svaka pobjeda ih udaljava od tog cilja u 'oštroj konkurenciji' Phoenixa i Clevelanda. Mario Hezonja nije dobio ni sekundu na parketu. Najveće američko tržište, New York, postao je (posebno nakon trejda Porzingisa u Dallas) tolika NBA 'sprdnja' da je na sinoćnoj dodjeli Oscara Samuel L. Jakscon 'uhvatio u đir' najpoznatijeg navijača Knicka Spikea Leeja objavo s pozornice:

- Spike, Knicksi su pobijedili! Ponavljam, nakon 18 uzastopnih domaćih poraza: Knicksi su pobijedili. Porazili su San Antonio 130:118.

The Knicks got a shoutout at the #Oscars, thanks to @SamuelLJackson 🤣 pic.twitter.com/0MADDDHfhT