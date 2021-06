Gotovo je sigurno kako će Hrvatska ove sezone imati predstavnika u finalu NBA lige. Dario Šarić i njegov Phoenix su osigurali finale Zapadne konferencije, no još nije poznato protiv koga će se boriti za veliko finale.

Utah Jazz imao je 2-0 protiv L.A Clippersa nakon prve dvije utakmice, činilo se kako Bojan Bogdanović i društvo plove prema finalu konferencije i da Babu gotovo sigurno nećemo vidjeti na kvalifikacijama za OI u Splitu, no nešto se pita Paula Georgea i Kawhija Leonarda.

Clippersi su i drugu utakmicu zaredom srušili Jazzere (118-104) i izjednačili seriju na 2-2. Sudeći po prve dvije utakmice, izgledalo je to kao jednosmjerna ulica i da će Uta laganim korakom do finala konferencije, no Paul George je očito shvatio da su Kawhijeva leđa pogrbljena i da više ne može sam nositi momčad pa se sjetio priključiti.

Pobjeda Clippersa u niti jednom trenutku nije dolazila u pitanje. Dirigirali su igrom od samog početka pa tako prvu četvrtinu završili s ogromnim 17 razlike (30-13).

Istim ritmom nastavili su i u nastavku pa došli čak i do 29 koševa razlike. Kada god bi malo i pali u igri, pojavio bi se netko od moćnog dvojca i ugasio nade Babe i društva. Ipak, Clippersi su se pred kraj malo opustili, Uta je u posljednjoj četvrtini došla do minus deset, no kasno su se sjetili.

George je zabio 31 koš uz devet skokova, a Leonard 31 koš uz sedam skokova. Bogdanović je u drugoj utakmici odigrao fenomenalnu obranu na Kawhijem. Nije mu dao disati, ali ovaj put je zvijezda Clippersa pokazala svu svoju snagu.

Kod Jazzera je najbolji bio Donovan Mitchell s 37 koševa, pet skokova i pet asistencija. Joe Ingles je napokon odigrao onako kako se očekuje od njega zabivši 19 koševa, a solidan je bio i naš Babo koji je zabio 18 koševa uz tri skoka i pet asistencija. I to je bilo to. Nitko od ostalih nije bio na nivou i teško je bilo očekivati neki rezultat kada su George i Leonard ovako raspoloženi. Gobert je zabio 11 uz osam skokova, a razočarao je i najbolji šesti igrač Jordan Clarkson koji je zabio osam.

Ivica Zubac dobio je kod Clippersa svega 17 minuta, a za to vrijeme zabio osam koševa uz pet skokova. Serija sada seli u Salt Lake City.

Dramu do samog kraja mogli bi gledat i u polufinalu Istoka između Philadelphije i Atlante. Hawksi su pobijedili 103-100 i izjednačili na 2-2 u seriji.

Imala je Philadelphia plus 18 u drugoj četvrtini, ali obzirom kako igra Trae Young ove sezone, to ništa ne znači. Opet je bio najbolji na terenu i inicirao preokret svoje momčadi.

Zabio je 25 koševa uz čak 18 asistencija, a leđa mu je čuvao Bogdan Bogdanović zabivši 22 koševa uz pet skokova. Njih dvojica su na parketu proveli čak 82 minute!

Kod Sixersa je Harris zabio 20, Curry 17, a Embiid 17 uz 21 skok. Serija sada seli u Philadelphiju.