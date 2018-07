Žuti priča sam sa sobom, Jela trči, Vojska viče: Savršenstvo!

Hrvatska nogometna reprezentacija pripremila nam je u srijedu novu dramu od 120 minuta, a još su jednom Vatreni iz te drame izašli kao pobjednici.

Utakmica je započela vrlo loše po naše reprezentativce s obzirom na to da je Trippier već u petoj minuti sjajno pogodio iz slobodnjaka i doveo Engleze u vodstvo, no Vatreni se nisu predavali te su preko Perišića došli do izjednačenja u 68. minuti.

Takav rezultat zadržao se na semaforu sve do drugog produžetka i 109. minute kada Mandžukić postiže povijesni gol za hrvatsku reprezentaciju.

Nakon tog gola ostalo je još 11 minuta igre, a cijela Hrvatska, ali i veliki dio svijeta jedva je čekao posljednji sučev zvižduk, a kada je Çakir odsudio kraj utakmice uslijedila je prava euforija.

Slavilo se glasno u svim dijelovima Lijepe naše, a HRT je objavio kako su taj trenutak proživjeli Joško Jeličić, Robert Prosinečki, Mateo Beusan i voditelj Marko Šapit.

Odmah po završetku utakmice kroz studio se prolomio uzvik - Tooooooooooo! A onda su oni pohitali jedni drugima u zagrljaj.

- Pa ne smijete plakat sada, bili ste 10 puta lošiji od nas - rekao je Robert Prosinečki, a onda se nadodao Anton Samovojska koji je par puta ponovio riječ - savršenstvo!

I uistinu je savršenstvo.

Vatreni su tom pobjedom ostvarili najveći uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa te su došli u borbu za naslov svjetskog prvaka.

