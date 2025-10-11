'Žutima' i Obradoviću pljesak na Gripama, Partizan slavio 81-86

Beogradski Partizan došao je na Gripe nakon euroligaške pobjede nad Fenerbahčeom, a Split ga je dočekao nakon poraza od Cedevite Junior. Odnos snaga gostiju koji su jedna od dvije najbolje regionalne momčadi i domaćina koji se se već godinama muči izboriti opstanak u regionalnom društvu daleko je od ravnopravnoga, što potvrđuje i desetak puta veći budžet, ali nikako ne i rezultat večerašnje utakmice.

Pokretanje videa... 01:20 Slavlje košarkaša KK Splita | Video: TikTok/ čitatelj 24sata

Split je bio ravnopravan na početku susreta, čak su i vodili, a onda je Obradović pronašao raspoloženu petorku koja je zaigrala u skladu sa svojim mogućnostima. No kad je trener Partizana izvukao svoje najjače snage žuti su se opet vratili u igru i na koncu, u neizvjesnoj završnici, u kojoj je isključen i trener domaće momčadi Repeša Partizan je stigao do pobjede 81-86.

U najavi utakmice trener Splita Dino Repeša kazao je kako pravi sportaš nikad ne ulazi na teren s bijelom zastavom, bez obzira protiv koga igra. I tako je njegova momčad i krenula u večerašnji susret s favoriziranim Partizanom. Krenuli su "žuti" polaganjem Myersa, potom tricama Dragića i Jordana, da bi Perasović zakucao za početnih 10-2. Nezadovoljni Obradović pozvao je "timeout", ali "žuti" su nastavili u istom ritmu, tricom Myersa za najviših 13-2 u sedmoj minuti, da bi prvu četvrtinu okončala prednošću 15-8. Primjeren angažman Repešine momčadi na početku utakmice, svakako puno bolji nego u ogledima sa Samoborom i Cedevitom junior, kombiniran s uspavanim Partizanom koji je bio u mislima tko zna gdje, donio je Splitu prednost.

Foto: Zvonimir Barisin

Drugu četvrtinu tricama su otvorili Sikirić i Kučić, ali i "crno-bijeli" su ubacili u brzinu više i s nekoliko vezanih vanjskih šuteva primakli se na 21-17. Od početka utakmice bilo je samo pitanje kada će Partizan dostići radnu temperaturu, jer radi se o kudikamo jačoj momčadi, koja bi ovakve utakmice morala lakoćom rješavati. Slavlje Zadra u Beogradu protiv Crvene Zvezde sigurno je probudilo nadu gledateljima na Gripama, mogu li i njihovi "žuti" do iznenađenja, ali Obradovićeva momčad brzo se uozbiljila.

Foto: Zvonimir Barisin

Zakucavanjem Osetkowskoga stigli su do poravnanja 23-23 u 16. minuti, do kraja prvog poluvremena, kojeg su gosti dobili 34-38 razgoropadio se i Washington, vidjeli smo i par atraktivnih letova i zakucavanja "finskog čuda" sa zadnjeg Eurobasketa Mikke Muurinena, ali i Perasovića i Myersa...

U drugom dijelu utakmice obojica trenera izrotirala su veliki broj igrača pa je do izražaja došla veća kvaliteta gostiju koji su malo po malo podizali prednost, uglavnom nakon neforsiranih pogrešaka domaće momčadi, promašenih otvorenih šuteva... Povremeni bljeskovi poput zakucavanja Perasovića dizali bi publiku na noge, ali rezultat se rijetko spuštao ispod deset koševa prednosti, a na kraju treće četvrtine na semaforu je ostao rezultat 53-64.

Foto: Zvonimir Barisin

U drugom dijelu Obradović praktično nije ni koristio svoje najjače snage, Parkera, Bongu, Washingtona... stigli su i do +16 pa je Repeša zaigrao na sve ili ništa i naredio zonski presing, koji je rezultirao s nekoliko osvojenih lopti i brzih koševa iz kontra napada, koji su uveli utakmicu u neizvjesnost. Na 2:30 do kraja na semaforu je svijetlilo 74-77, uslijedilo je nekoliko pogrešaka na obje strane, a nakon jednog nedosuđenog prekršaja na Zoranu Dragiću Repeša je poludio, zaradio je tehničku, potom i isključenje.

U zadnjih 30 sekundi na -3 Myers je bacio jednu loptu "u bunar", potom je Trique Jones s linije slobodnih bacanja zabio oba, Radošević je položio za 81-84, ali je s linije slobodnih bacanja bio precizan i Calik Jones, pa je Partizan na koncu stigao do pobjede 81-86.

Bolji od ostalih kod Splita bili su Myers s 23 koša i osam asistencija, Perasović s 15 koševa te Radošević sa sedam koševa i pets skokova, a kod Partizana Washington s 23, Carlik Jones s 14 i Sterling Brown s 13 koševa.

Foto: Zvonimir Barisin



Trener Partizana Željko Obradović

Kao i uvijek motivacija i energija su naš glavni problem kad nakon Euroleague dođemo u ABA u 48 sati. Momčad Splita je zasluženo vodila, sve se promijenilo kad sam uveo igrače s klupe koji su imali veću motivaciju. Imali smo prednost ali Split je zasluženo stigao na posjed razlike, odigrali su dobru utakmicu, kreirali su veliki preokret 14-0 i umalo pobijedili. Mi moramo nalaziti motive, ja sam došao s 11 igrača, bez Marinovića, Miltona... Probao sam igrati sa svima, neki na zavidnom nivou, neki ne... Fer i sportska atmosfera, i na pljesku meni, lijep je osjećaj kad te ljudi poštuju.

Dino Repeša

Čestitke Partizanu na pobjedi, početak je bio onakav kakav smo htjeli, tako želimo igrati i inače u defenzivnom dijelu. Kasnije smo malo popustili, nismo potrošili nijedan prekršaj kad su oni radili seriju koševa... Na početku treće četvrtine razigrao se Washington, ali mi smo vjerovali, zahvaljujući publici na podršci i s promjenom obrane smo se vratili u utakmicu, ali na koncu nedovoljno za osvajanje bodova. Suparnik je imao 12 skokova više i to je presudilo. Isključenje? Novo pravilo u ABA ligi glasi da ako trener spriječi kontru suparnika tehničkom pogreškom, da je to direktno isključenje, bez obzira što napravio.