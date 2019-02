'Zvao sam Dalića, Petković je definitivno igrač za Vatrene...'

Dinamova utakmica me je impresionirala, i što je najvažnije dobio sam dojam da je ova ekipa Dinama, sa ovim trenerom, u stanju igrati u najvišoj konkurenciji, rekao je Ćiro Blažević u svojoj analizi velikog Dinamovog uspjeha.

- Bjelica je uspio napokon od Dinama napraviti jednu reprezentativno značajnu ekipu gdje imamo pravo očekivati jednu internacionalnu karijeru. To su jučer pokazali, potvrdili i ja sam itekako sretan da moj Dinamo, naš Dinamo ima jednog takvog ozbiljnog konkurenta u ovoj najozbiljnijoj konkurenciji.

Sjajna momčad puna sjajnih pojedinaca. U posljednje se vrijeme izdvaja Bruno Petković, napadač kojeg mnogi vide u reprezentaciji kao "novog Mandžukića".

- Maloprije sam razgovarao s Dalićem pa sam mu rekao da je Bruno Petković igrač reprezentativnog formata. Da vam budem iskren, ja se brinem što će biti s reprezentacijom. Otišli su nam toliko važni igrači, ali Petković je razlog mog velikog optimizma. Dalić se u mnogome s tim slaže - rekao je Ćiro pa dao savjet 24-godišnjem napadaču.

- Problem svakog nadarenog igrača, kao što je on, igrati dobro u kontinuitetu. Kvalitetne partije su u psihološkoj domeni i on će morati jako poraditi na sebi. Potvrđivanje je uvjet afirmacije, reputacije, a na kraju i renomea. Prema tome, ja se obraćam u ovom trenutku njemu, Petkoviću Bruni. Sine moj, danas je učinak izvanredni, sutra nikakav. To ne dovodi ničemu, moraš stabilizirati svoju formu da ona bude u kontinuitetu i da ona uvijek daje potvrdu tvojih kapaciteta u svakoj prilici, u svakoj utakmici.

Velikog Dinamovog uspjeha ne bi bilo bez Nenada Bjelice.

- Bjelica je savršen trener. Dinamo dugo vremena nije mogao napraviti internacionalni rezultat i onda je došao Bjelica. Mnogi su bili skeptični i ja sam čekao što će taj trener napraviti. Napravio je sve ono što mu je dalo jedan kredit da mu možemo vjerovati i da budemo sretni da ovu nadarenu mladost Dinamovu vodi jedan tako nadareni trener - rekao je legendarni Ćiro koji nije želio puno prognozirati, ali vjeruje da Dinamo ima što za pokazati u najvećoj konkurenciji na europskoj sceni.

Svi bi današnji igrači Dinama imali mjesta u momčadi iz '82, rekao nam je prije utakmice s Plzenom Snješko Cerin, jedan od junaka pobjede Dinama nad Crvenom zvezdom 3-0 u sezoni u kojoj je maksimirski klub osvojio naslov prvaka Jugoslavije. Na klupi je tada bio Ćiro Blažević.

- Joj Crne, budalo moja. Kako si to mogao reći? Ne, on je vas za***avao kad vam je to rekao. To nije ozbiljno, to je vrlo neozbiljno. Ja ću vam sad reći - nijedan ne bi mogao igrati u onoj mojoj ekipi koja je '82. osvojila državno prvenstvo. Nijedan! Usprkos njihovoj velikoj nadarenosti.

- Navijači? To su najvažniji ljudi u nogometu. Jer mi smo svi radi njih, naša svrha ne postoji bez navijača. Protiv Viktorije sam vidio da su se Dinamovi navijači konsolidirali i da su se toliko radovali i da su spremni i u najtežim trenucima podržati svoju ekipu i tako biti, ono kako vrlo često popularno znamo reći 12. igrač svoje ekipe - završio je Ćiro.