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TURNIR U ŠANGAJU

Zverev je iznenađujuće izgubio od Španjolca! Ništa od naslova

Piše HINA,
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Zverev je iznenađujuće izgubio od Španjolca! Ništa od naslova
Foto: Tyrone Siu
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Zverev je pao u polufinalu od Davidovicha nakon tri seta, a Španjolac sad juri svoj drugi Masters 1000 naslovni pohod

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Drugi tenisač svijeta Nijemac Alexander Zverev poražen je u subotu u polufinalu turnira iz serije Masters 1000 u Šangaju od Španjolca Alejandra Davidovicha (ATP-26.). Davidovich, koji je nakon nešto više od dva sata igre slavio 5-7, 6-4, 6-3, u nedjeljnom će se finalu boriti za naslov protiv svog sunarodnjaka Rafaela Jodara (ATP-13.) ili Rusa Danila Medvjedeva (ATP-6.).

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Koliko je meč bio izjednačen govori i činjenica da je Zverev izgubio samo dva svoja servisa, a Davidovich jedan. Zverev je napravio 20 neprisiljenih pogrešaka, a španjolski tenisač 21, no on je imao 36 winnera dok ih je Zverev imao 28. Na žalost, Zverevu nije pomoglo 18 aseva, 13 više od Davidovicha.

Prvi set je pripao njemačkom tenisaču nakon što je oduzeo servis za 7-5. U drugom setu, Davidovich radi istu stvar, na kraju oduzima servis za 6-4 i izjednačava na 1-1. No u trećem setu, Španjolac je napravio break za 2-0 i tu prednost nije ispustio do kraja. Prije ovog dvoboja, 29-godišnji Nijemac izgubio je samo jednom u sedam prethodnih susreta protiv Davidovicha.

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
Foto: Go Nakamura

U nedjelju će Davidovich nastupiti u svom drugom finalu turnira iz serije Masters 1000, nakon što je 2022. stigao do finala Masters 1000 turnira u Monte Carlu gdje ga je u dva seta svladao Grk Stefanos Tsitsipas. 

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