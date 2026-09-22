Zverev oštro kritizirao Davis Cup: To je apsolutna glupost

Drugi tenisač svijeta Alexander Zverev predvodio je njemačku tenisku reprezentaciju na Davis Cupu gdje im je protivnik bila Hrvatska. Njemačka je pred domaćom publikom pobijedila Hrvatsku 3-1 i izborila plasman u završnicu turnira, ali Zverev je unatoč pobjedi kritizirao format natjecanja.

Zverev, koji je nedavno osvojio svoj drugi Grand Slam naslov u karijeri, bio je čovjek odluke kod Nijemaca. Najprije je svladao Mateja Dodiga, a potom je Dinu Prižmića pobijedio 6:4, 6:2 i tako svojoj momčadi donio nedostižnu prednost.

Foto: Piroschka Van De Wouw

Nakon pobjede, istaknuo je odličnu atmosferu u dvorani u Halleu gdje je mečeve pratilo 8000 ljudi.

- Nadam se da će se ljudi koji odlučuju o Davis Cupu u jednom trenutku probuditi i vidjeti što je pravi Davis Cup. Jer ovo što smo imali ovog vikenda bio je pravi Davis Cup - započeo je i onda krenuo s kritikama:

- Ono što igramo u Bologni je apsolutna glupost. Nadam se da ćemo se vratiti starom formatu.

Prema sadašnjim pravilima, dok traju kvalifikacije, reprezentacije igraju dvoboje na domaćem ili gostujućem terenu. Završni turnir osam najboljih reprezentacija igra se na jednoj lokaciji, a ove godine odlučeno je da će to biti u Bologni.

- Za mene su ti domaći susreti i gostovanja u Australiji ili Španjolskoj pravi Davis Cup. Današnja atmosfera bila je pravi Davis Cup. Ne mora se svako natjecanje vrtjeti oko novca. Davis Cup je povijest, a ne novac - rekao je Zverev.