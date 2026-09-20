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NIJE IŠLO

Zverev prejak za Prižmića: Naši tenisači ispali iz Davis Cupa

Piše HINA, Ivan Tomašković,
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Zverev prejak za Prižmića: Naši tenisači ispali iz Davis Cupa
Foto: Piroschka Van De Wouw
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Pobjednički bod Njemačkoj donio je Alexander Zverev koji je s 6-2, 6-4 nadigrao Dinu Prižmića

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Hrvatska Davis Cup vrsta poražena je u baražu za ulazak na završnicu Svjetske skupine Halleu od Njemačke s 1-3. 

Njemačka je povela s 2-1 nakon što su nedjelju u igri parova Kevin Krawietz i Tim Puetz sa 7-5, 6-2 svladali hrvatsku kombinaciju Matu Pavića i Nikolu Maktića poslije 72 minute igre.  Pobjednički bod za Nijemce donio je drugi tenisač svijeta Alexander Zverev koji je s 6-2, 6-4 nadigrao Dinu Prižmića.

Nije Prižmić najbolje krenuo u meč te je već u svom drugom servis gemu dopustio break Zverevu. Mogao se Splićanin vratiti nekoliko gemova kasnije jer je pri zaostatku od 3-2 imao 15-30 na servisu Nijemca. Međutim, drugi tenisač svijeta i aktualni osvajač Roland Garrosa i US Opena pronašao je tri dobra poena u nizu te je pobjegao na 4-2.

Davis Cup - Qualifiers - Second Round - Germany v Croatia
Foto: Piroschka Van De Wouw

Ubrzo zatim je Zverev stigao do novog breaka da bi tada realizirao svoj servis za set i sa 6-2 stigao na korak od svoje, ali i njemačke pobjede u Davis Cupu. Nijemac je u drugom setu napravio novi važan korak prema pobjedi. Ponovno je u trećem gemu napravio break te je poveo s 2-1.

Prižmić se ponovno mogao vratiti kod 3-2 kada je imao 15-30. Ponovila se tada priča iz prvog seta kada je Nijemac odigrao tri sjajna poena i došao do prednosti od 4:2. Zverev je kod 5-3 čak imao četiri meč-lopte za pobjedu od 2-0 u setovima, ali Prižmića je sve te meč-lopte spasio i natjerao Zvereva da odservira za pobjedu. Nijemac je to rutinski odradio te je zaključio meč sa 6-2, 6-4 i tako odveo Njemačku u Bolognu na Final 8.

Hrvatska je tako ostala bez plasmana u završnicu Svjetske skupine.

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