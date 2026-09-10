Zverev razbio Van de Zandschulpa i ušao u 3. polufinale US Opena! Srušio Beckerov rekord i juri finale protiv Hačanova
Zverev razbio Nizozemca u tri seta za polufinale US Opena...
Alexander Zverev plasirao se u svoje treće polufinale US Opena nakon što je uvjerljivo svladao Botica van de Zandschulpa sa 6-2, 7-5, 6-1, nakon dva sata i 16 minuta igre. Njemački tenisač ostvario je 51. pobjedu ove sezone, najviše na ATP Touru, a pritom je postavio i novi njemački rekord. S 23 pobjede na Grand Slam turnirima ove godine nadmašio je Borisa Beckera, koji ih je 1989. ostvario 22.
Zverev će za finale igrati protiv Karena Hačanova. Nijemac protiv 50. tenisača svijeta vodi 6-3 u međusobnim susretima, a pobijedio ga je i u finalu Olimpijskih igara u Tokiju 2021.
Ovo mu je 13. Grand Slam polufinale, a ove je sezone stigao do završnice na sva četiri najveća turnira. Polufinalist je bio u Melbourneu, osvojio je Roland Garros, dok je na Wimbledonu igrao finale. Time je postao tek deveti tenisač u Open eri koji je u istoj sezoni izborio najmanje polufinale na sva četiri Grand Slama.
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