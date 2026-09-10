Zverev razbio Nizozemca u tri seta za polufinale US Opena...

Alexander Zverev plasirao se u svoje treće polufinale US Opena nakon što je uvjerljivo svladao Botica van de Zandschulpa sa 6-2, 7-5, 6-1, nakon dva sata i 16 minuta igre. Njemački tenisač ostvario je 51. pobjedu ove sezone, najviše na ATP Touru, a pritom je postavio i novi njemački rekord. S 23 pobjede na Grand Slam turnirima ove godine nadmašio je Borisa Beckera, koji ih je 1989. ostvario 22.

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Zverev će za finale igrati protiv Karena Hačanova. Nijemac protiv 50. tenisača svijeta vodi 6-3 u međusobnim susretima, a pobijedio ga je i u finalu Olimpijskih igara u Tokiju 2021.

Ovo mu je 13. Grand Slam polufinale, a ove je sezone stigao do završnice na sva četiri najveća turnira. Polufinalist je bio u Melbourneu, osvojio je Roland Garros, dok je na Wimbledonu igrao finale. Time je postao tek deveti tenisač u Open eri koji je u istoj sezoni izborio najmanje polufinale na sva četiri Grand Slama.