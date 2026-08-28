ZVEZDA PADALICA Bivši igrač se oglasio: 'Ovakvu nemoć nisam vidio' Navijači: 'Kakav blam'

Crvena zvezda doživjela je jedan od najtežih poraza u klupskoj povijesti te ispala iz kvalifikacija za Europu. Momčad iz Beograda imala je prednost 3-0 iz prvog susreta, ali doživjela je potop u uzvratu te izgubila 5-1 protiv Viktorije Plzen te s ukupnih 5-4 ispala iz Europe.

Utakmicu Zvezde komentirao je i bivši igrač Marko Perović koji se oštro obrušio na trenera i momčad nakon poraza. Perović je objavio poduži tekst na Instagram storyju.

- Pogledaj tu nemoć i ove ruke na kukovima, pa to još nisam vidio u profesionalnom nogometu. Ovo samo ima u nižerazrednim igrama - započeo je, a onda još oštrije nastavio:

Foto: Instagram story sreenshot

- Mi smo jedna ozbiljna banda s ovim strancima koji prvo ne poštuju nikoga i vjerojatno ih zanima samo prvi tjedan u mjesecu ili kraj mjeseca kada trebaju primiti plaću. Svaka čast svim trenerima, svi su različiti, ali Miloja ćemo praviti od blata, Iskreno, kažu defanzivni trener, ali taj Miloje je barem znao da igra na rezultat, a ovakve utakmice se igraju na rezultat, a ne da ti pokazuješ nekome taktiku, 'hibridne sisteme' prelazak iz jednog sistema u drugi. Mislim, igraj, brate, na rezultat, tko je pitao što si napravio ujutro.

Inače, Perović je za Crvenu zvezdu igrao pet godina, od 2002. do 2007., a navijači ga najviše pamte po golu u derbiju kada je Zvezda slavila 2-0.

Trener beogradske momčadi Albert Riera nakon utakmice ostao je šokirano stajati uz teren. Snimka njegove reakcije kruži društvenim mrežama, a navijači nisu oduševljeni u komentarima.