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NAKON ISPADANJA

ZVEZDA PADALICA Bivši igrač se oglasio: 'Ovakvu nemoć nisam vidio' Navijači: 'Kakav blam'

Piše Issa Kralj,
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ZVEZDA PADALICA Bivši igrač se oglasio: 'Ovakvu nemoć nisam vidio' Navijači: 'Kakav blam'
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages
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Pa to još nisam vidio u profesionalnom nogometu. Ovo samo ima u nižerazrednim igrama, napisao je Marko Perović na Instagram storyju.

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Crvena zvezda doživjela je jedan od najtežih poraza u klupskoj povijesti te ispala iz kvalifikacija za Europu. Momčad iz Beograda imala je prednost 3-0 iz prvog susreta, ali doživjela je potop u uzvratu te izgubila 5-1 protiv Viktorije Plzen te s ukupnih 5-4 ispala iz Europe. 

Utakmicu Zvezde komentirao je i bivši igrač Marko Perović koji se oštro obrušio na trenera i momčad nakon poraza. Perović je objavio poduži tekst na Instagram storyju. 

- Pogledaj tu nemoć i ove ruke na kukovima, pa to još nisam vidio u profesionalnom nogometu. Ovo samo ima u nižerazrednim igrama - započeo je, a onda još oštrije nastavio: 

Foto: Instagram story sreenshot

- Mi smo jedna ozbiljna banda s ovim strancima koji prvo ne poštuju nikoga i vjerojatno ih zanima samo prvi tjedan u mjesecu ili kraj mjeseca kada trebaju primiti plaću. Svaka čast svim trenerima, svi su različiti, ali Miloja ćemo praviti od blata, Iskreno, kažu defanzivni trener, ali taj Miloje je barem znao da igra na rezultat, a ovakve utakmice se igraju na rezultat, a ne da ti pokazuješ nekome taktiku, 'hibridne sisteme' prelazak iz jednog sistema u drugi. Mislim, igraj, brate, na rezultat, tko je pitao što si napravio ujutro. 

Inače, Perović je za Crvenu zvezdu igrao pet godina, od 2002. do 2007., a navijači ga najviše pamte po golu u derbiju kada je Zvezda slavila 2-0. 

Trener beogradske momčadi Albert Riera nakon utakmice ostao je šokirano stajati uz teren. Snimka njegove reakcije kruži društvenim mrežama, a navijači nisu oduševljeni u komentarima. 

  • Ide ovaj poslije tri četiri tekme
  • Kao pogodilo ga, uzeti će pare kakve nikad neće uzeti za kraće vrijeme
  • Dođe majstor, priča kao Gvardiola, snima se govor u svlačionici, sve rezirano...kad ono u Ceškoj neka druga priča, zgaze te sa 5 komada.
  • Ovo je strašno pa na što ovo liči kakav blam
  • Tuga od tima, tuga
  • Najnespremnija ekipa na svijetu.
  • Misli da idu penali

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