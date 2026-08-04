ZVEZDA PADALICA? Srpski prvak izgubio s igračem više, Celje na uzvrat s Armencima s minusom

Utorak je donio niz uzbudljivih prvih utakmica trećeg pretkola Lige prvaka. Hrvatski prvak Dinamo bio je najuvjerljiviji uz visoku pobjedu protiv Kauno Žalgirisa, dok su Sparta Prag i Ararat-Armenia do važnih prednosti stigli nakon dramatičnih preokreta na domaćim terenima.

Izraelski Hapoel Beer-Sheva je na zamjenskom terenu u Mađarskoj svladao srpskog prvaka Crvenu zvezdu 1-0.

Jedini pogodak postigao je Zahi Ahmed, a Srbi ni s igračem više od 58. minute, i to nakon što je Matan Baltaxa dobio dva žuta u istoj akciji, nisu uspjeli izbjeći poraz.

Uzbudljivo je bilo u Pragu, gdje je Sparta svladala favorizirani Lyon 2-1. Francuzi su poveli autogolom Martina Suchomela u 45. minuti. Gosti su početkom drugog dijela mogli riješiti utakmicu, ali je Corentin Tolisso promašio penal, poslavši loptu visoko preko gola. Kazna je stigla brzo. Matej Rynes je izjednačio u 63. minuti, a potpuni preokret i veliko slavlje domaćim navijačima donio je John Mercado golom glavom u 69.

Na nekoliko terena golovi su padali u zadnjim trenucima. Slovan iz Bratislave je u gostima preokrenuo protiv Mjällbyja za pobjedu 2-1. Domaćini su poveli iz penala, no Slovan je golovima Suleimana Camare (78') i Manassea Kiange (94') stigao do pobjede. Slično je bilo i u Erevanu, gdje je Ararat-Armenia pobijedila slovensko Celje 2-1. Gosti su poveli golom Svita Seslara iz penala, no armenski prvak je uspio preokrenuti. Levski je u Sofiji slavio protiv Kairata 1-0 golom Serginha u 92. minuti.

U Pireju, u dvoboju između grčkog Olympiacosa i nizozemskog NEC Nijmegena nije bilo golova. Utakmica na stadionu Karaiskakis završila je rezultatom 0-0 pred više od 31.000 gledatelja.