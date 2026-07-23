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POLITIKA I SPORT

Zvezda se zahvalila na zastavi pa stigao neočekivan odgovor

Piše Issa Kralj,
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Zvezda se zahvalila na zastavi pa stigao neočekivan odgovor
Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIX
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Kao klub ponovno ističemo stav da političkim simbolima i isticanju političkih poruka nije mjesto u nogometu - napisao je Larne nakon problematičnog transpareenta na utakmici drugog prekola za LP

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Nogometaši Crvene zvezde ostvarili su važnu pobjedu u borbi za plasman u Ligu prvak gdje su u drugom pretkolu savladali sjevernoirski Larne 4-0. Utakmica se igrala u Sjevernoj Irskoj, a susret je obilježio incident na tribinama tijekom prvog poluvremena.

Na tribinama se pojavio transparent s natpisom 'Kosovo je Srbija' koje je privuklo pozornost tijekom prvog poluvremena na stadionu  Inver Park. Reagirao je i srpski klub koji se na društvenim mrežama oglasio nakon utakmice i zahvalio domaćinu. 

Domaćini su se pak oglasili službenim priopćenjem u kojemu su naglasili kako su upoznati s problemom te da su redari odmah uklonili problematični transparent. Naglasili su i da je riječ o postupku jednog pojedinca koji je utakmicu pratio kao neutralni gledatelj iz domaćeg sektora.

- Sinoćnja večer bila je povijesna za klub, grad i cijelu zajednicu jer smo na svom terenu ugostili klub veličine, ugleda i povijesti kakve ima FK Crvena zvezda. Taj događaj ne bi smjeli zasjeniti postupci pojedinca koji nije navijač Nogometnog kluba Larne, već je utakmici prisustvovao kao neutralni promatrač na domaćoj tribini. Kao klub ponovno ističemo stav da političkim simbolima i isticanju političkih poruka nije mjesto u nogometu - naglasili su u službenom priopćenju.

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