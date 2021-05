Tko je mislio da 'vječni derbi' između Partizana i Crvene Zvezde može proći bez incidenta, rekli bi Srbi, "promašio je ceo fudbal". Za to se ovog puta, osim navijača, pobrinuo i zvezdaš Marko Gobeljić koji je burno proslavio osvajanje Kupa nakon boljeg izvođenja penala.

Naime, uoči finala srpskog kupa je golman i kapetan Partizana Vladimir Stojković izjavio: "Silujte me ako ne uzmemo Kup".

Njegova momčad to nije uspjela pa se i očekivala reakcija nekog od zvezdaša, no baš ovakva?

- Pa siluj sad, Mustafa, bre - snimao se u svlačionici Marko Gobeljić, koji je tako reagirao na Stojkovićevu (nadimka Mustafa) izjavu prije utakmice.

No, to nije bilo sve! Još je na travnjaku nakon posljednjeg penala skinuo donji dio dresa te dotrčao do golmana Partizana i pritom ga i pošteno opsovao.