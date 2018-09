Srpski tunel strave preplašio je Talijane: Pa to je put u pakao...

Crvena Zvezda večeras se vraća u Ligu prvaka nakon 27 godina izbivanja i na stadionu Rajka Mitića dočekuju talijanski Napoli.

Srpski prvak upao je u skupinu smrti jer tu su još PSG i Liverpool, dva favorita cijelog natjecanja pa se Zvezdi ne prognozira baš divan provod ove jeseni. Ipak, optimizma u Beogradu ne fali, čak je i branič Degenek izjavio da oni zapravo misle napasti prvo mjesto, a danima se već kuha luda atmosfera za talijanskog doprvaka.

Strani mediji odmah su snimili famozni dugi tunel koji vodi od svlačionica do travnjaka i on izgleda zastrašujuće.

Ovako su ga opisali novinari talijanske Gazzette dello Sport.

Izlaz iz svlačionice je skroz običan, kao u osnovnim školama. Onda s desne strane čujete buku i ugledate tunel u kojem morate ući i tunel iz kojeg dopire buka. Tu kreće panika. Prvi dojam o tunelu je njegova dužina, ne vidi mu se kraj. Drugi dojam je nagib. Imate dojam da se spuštate u pakao. Mislili smo da je to samo metaforički, ali ne... Stvarno tako izgleda kad se spuštate tunelom. Širok je tek nekoliko metara, a dugačak 75. I to prvi dio. Jer kad pomislite kad ste stigli do kraja, kad vidite svjetla i čujete buku, niste. Četiri koraka lijevo, pa 19 desno. A onda opet nizbrdo i tunel postaje sve uži i uži. Ulazite u zadnja 33 koraka, a iznad glave dopire buka s najvatrenijim navijačima. Čovjek se zapita kako igrati u toj atmosferu. Svjetlost koju vidite u zadnjih 15 koraka nije uopće umirujuća.

U njemu se nalaze specijalci, izgleda trošno, zidovi su išarani grafitima i nogometašima iz Napulja neće baš biti svejedno prolaziti kroz isti iako dolaze s vrelog juga Italije.

