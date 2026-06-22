Za Arsenal je u prošloj sezoni skupio 35 nastupa, prema Transfermarktu njegova vrijednost je 40 milijuna eura...
Zvijezda Arsenala trenira s Uskokom iz Klisa! Klub objavio fotke, tu je i bivši igrač Hajduka
Španjolski branič Cristhian Mosquera, koji je ove godine s Arsenalom osvojio Premiership, koji je igrao i u finalu Lige prvaka protiv PSG-a, osvanuo je na treningu NK Uskoka u Klisu?!
- U posjetu i kratki trening našem stadionu 'iza Grada' došao je sudionik finala Lige prvaka Cristhian Mosquera, igrač Arsenala - objavili su iz kluba koji se natječe u 2. NL na Facebooku uz nekoliko fotografija.
Na jednoj od njih Mosquera pozira s bivšim mađarskim reprezentativcem kojeg po dobrom pamte i u Hajduku, Gergom Lovrencsicsem...
Mosqueru su neki vidjeli i na ovom Svjetskom prvenstvu, ali na kraju nije završio na popisu Luisa de la Fuentea...
Za Arsenal je u prošloj sezoni skupio 35 nastupa, prema Transfermarktu njegova vrijednost je 40 milijuna eura...
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