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MOSQUERA U KLISU

Zvijezda Arsenala trenira s Uskokom iz Klisa! Klub objavio fotke, tu je i bivši igrač Hajduka

Piše 24sata,
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Zvijezda Arsenala trenira s Uskokom iz Klisa! Klub objavio fotke, tu je i bivši igrač Hajduka
Foto: NK Uskok Klis/Facebook

Za Arsenal je u prošloj sezoni skupio 35 nastupa, prema Transfermarktu njegova vrijednost je 40 milijuna eura...

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Španjolski branič Cristhian Mosquera, koji je ove godine s Arsenalom osvojio Premiership, koji je igrao i u finalu Lige prvaka protiv PSG-a, osvanuo je na treningu NK Uskoka u Klisu?!

- U posjetu i kratki trening našem stadionu 'iza Grada' došao je sudionik finala Lige prvaka Cristhian Mosquera, igrač Arsenala - objavili su iz kluba koji se natječe u 2. NL na Facebooku uz nekoliko fotografija.

Na jednoj od njih Mosquera pozira s bivšim mađarskim reprezentativcem kojeg po dobrom pamte i u Hajduku, Gergom Lovrencsicsem...

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Mosqueru su neki vidjeli i na ovom Svjetskom prvenstvu, ali na kraju nije završio na popisu Luisa de la Fuentea...

Za Arsenal je u prošloj sezoni skupio 35 nastupa, prema Transfermarktu njegova vrijednost je 40 milijuna eura...

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