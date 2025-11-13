Obavijesti

SUKOBILI SE

Zvijezda Borussije Dortmund napušta klub zbog Nike Kovača?

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA

Zanimljivo, Adeyemi nije jedini nezadovoljan u Borussiji - prije nekoliko dana su njemački mediji pisali o tome da Nico Schlotterbeck ne želi produljiti ugovor s klubom zbog nesuglasica s Kovačem

Budućnost Karima Adeyemija (23) u dortmundskoj Borussiji pod znakom je pitanja. Hitronogi krilni napadač čeka na gol ili asistenciju već mjesec i pol dana, a u međuvremenu se sukobio i s trenerom Nikom Kovačem. Manchester United pomno prati situaciju, piše Daily Mail

Podsjetimo, nakon što ga je trener izvadio iz igre s Kölnom, Adeyemi je bacio bočicu s vodom na klupu, a Kovač je nakon utakmice prokomentirao taj potez. 

- Mislim da je to nepotrebno. U redu je ponekad biti ljut, ali to je nepotrebno, on je odrasla osoba - rekao je Hrvat nakon utakmice. 

firo: October 25th, 2025 Football, Soccer, 1st League, 1st Bundesliga, Season 2025/2026, BVB, Borussia Dortmund - 1.FC Cologne
Foto: Ralf Ibing/DPA

Pitanje Adeyemijeve budućnosti okupira njemačke pitanje, pa je Bild objavio informaciju o tome da njegovi agenti zahtijevaju dugoročno produljenje s otkupnom klauzulom postavljenom na 80 milijuna eura. 

S obzirom na to da je Jorge Mendes odnedavno agent njemačkog nogometaša, engleski mediji špekuliraju o mogućem transferu na Old Trafford. Portugalski agent već je u United doveo Lennyja Yora i Manuela Ugartea. 

DFB Pokal - 25/26 - Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
Foto: Marcus Hirnschal

Zanimljivo, Adeyemi nije jedini nezadovoljan u Borussiji - prije nekoliko dana su njemački mediji pisali o tome da Nico Schlotterbeck ne želi produljiti ugovor s klubom zbog nesuglasica s Kovačem. 

