Zvijezda Borussije Dortmund napušta klub zbog Nike Kovača?

Budućnost Karima Adeyemija (23) u dortmundskoj Borussiji pod znakom je pitanja. Hitronogi krilni napadač čeka na gol ili asistenciju već mjesec i pol dana, a u međuvremenu se sukobio i s trenerom Nikom Kovačem. Manchester United pomno prati situaciju, piše Daily Mail.

Podsjetimo, nakon što ga je trener izvadio iz igre s Kölnom, Adeyemi je bacio bočicu s vodom na klupu, a Kovač je nakon utakmice prokomentirao taj potez.

- Mislim da je to nepotrebno. U redu je ponekad biti ljut, ali to je nepotrebno, on je odrasla osoba - rekao je Hrvat nakon utakmice.

Pitanje Adeyemijeve budućnosti okupira njemačke pitanje, pa je Bild objavio informaciju o tome da njegovi agenti zahtijevaju dugoročno produljenje s otkupnom klauzulom postavljenom na 80 milijuna eura.

S obzirom na to da je Jorge Mendes odnedavno agent njemačkog nogometaša, engleski mediji špekuliraju o mogućem transferu na Old Trafford. Portugalski agent već je u United doveo Lennyja Yora i Manuela Ugartea.

Zanimljivo, Adeyemi nije jedini nezadovoljan u Borussiji - prije nekoliko dana su njemački mediji pisali o tome da Nico Schlotterbeck ne želi produljiti ugovor s klubom zbog nesuglasica s Kovačem.