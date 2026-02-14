Obavijesti

FOTO: OLIVIA HOLDER

Zvijezda Chelseaja otišla je na romantično Valentinovo dok su suigrači igrali protiv Jakirovića

Nogometaš Chelseaja Cole Palmer proveo je Valentinovo u Dubaiju sa svojom djevojkom Oliviom Holder, dok su njegovi suigrači iz Chelseaja igrali utakmicu protiv Hull City u snježnim uvjetima i slavili uvjerljivu pobjedu 4-0 | Foto: Instagram
