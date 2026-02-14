Zvijezda Chelseaja otišla je na romantično Valentinovo dok su suigrači igrali protiv Jakirovića

Nogometaš Chelseaja Cole Palmer proveo je Valentinovo u Dubaiju sa svojom djevojkom Olivijom Holder, dok su njegovi suigrači iz Chelseaja igrali utakmicu protiv Hull City u snježnim uvjetima i slavili uvjerljivu pobjedu 4-0
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Palmer i Olivia otputovali su u Dubai 12. veljače, a putovali su prvom klasom. Po dolasku su odsjeli u luksuznom hotelu, gdje je Oliviju u sobi dočekao raskošan buket cvijeća
| Foto: Instagram
U početku nije bilo jasno nalazi li se Palmer doista s njom na putovanju, no na jednoj od objava uhvaćen je njegov odraz u ogledalu; nosio je crnu majicu i lančić čime je potvrđeno da su zajedno, upravo u vrijeme dok je njegova momčad igrala utakmicu
| Foto: Instagram
Par je tijekom boravka večerao u luksuznom restoranu GAL, poznatom po ekskluzivnoj ponudi i visokim cijenama, uključujući japansku Wagyu govedinu koja stoji oko 800 funti
| Foto: Instagram
Njihova veza započela je u prosincu, a prvi put su zajedno viđeni u zabavnom parku Winter Wonderland koji se održava u Hyde Park u Londonu
| Foto: Instagram
