<p>U klubu su odradili tri velika transfera s kojima se žele uključiti u borbu za naslov prvaka. Doveli su argentinskog napadača Adolfa Gaicha, koji možda ima i naše krvi.</p><p>Rekao nam je to <strong>Ivica Olić</strong> (41) uoči okršaja CSKA i Dinama u Moskvi u četvrtak (18.55 sati).</p><p>Pa, tko je taj mladić? Za početak, nažalost, s Hrvatskom i nema neke veze. Zbog prezimena ga svojataju i hrvatski i srpski mediji, a ni on ni njegova obitelj nikad se nisu javno razmetali pričama o porijeklu.</p><p>Činjenice su da Gaich ima 21 godinu, veliki je talent, CSKA ga je platio San Lorenzu 8,5 milijuna eura (za toliko je Dinamo, recimo, prodao Nikolu Moru), tržišna mu je vrijednost 11 milijuna eura (koliko i Bruni Petkoviću) i igra za mladu argentinsku reprezentaciju.</p><p>Štoviše, već je debitirao i za A vrstu, a nakon potpisa za Ruse rekao je:</p><p>- Iako nisam došao u neku od liga petice, uopće se ne plašim da me izbornik više neće zvati. </p><p>Htjeli su ga i velikani poput Barcelone, Milana (kao zamjena za Ibrahimovića), Intera, Benfice... nagađalo se o odšteti od 15 milijuna eura, no mladi je napadač, visok 190 cm, završio u CSKA. Gdje ima devet nastupa i jedan gol, baš u 1. kolu Europske lige Wolfsbergeru (1-1).</p><p>- Adolfov je san najprije bio ući u prvu momčad San Lorenza, a potom zaigrati za argentinsku reprezentaciju. Ta je oba ostvario - pričao je za FM VOX Ucacha njegov otac Guillermo i nastavio:</p><p>- Prvu sam njegovu utakmicu za reprezentaciju do 20 godina gledao dvaput, prvi put se okupila cijela obitelj, a onda sam je odgledao sam, u miru.</p><p>Adolfova majka Flavia dodala je:</p><p>- On je oduvijek htio biti nogometaš i govorio mi da će igrati u Europi. Od 11. godine otišao je od kuće igrati za razne klubove, a čak je počeo intenzivnije učiti jezike.</p><p><strong>Gaich</strong> je prije potpisa za San Lorenzo igrao za Bengoleu, Atenas de Ucachu, Atlético de Pascanas, Sportivo Chazónu i u klubovima iz Ville Nueve i Ville Maríje.</p><p>- Uvijek je bio napadač velike mentalne snage. Ponaša se kao pravi profesionalac, ako mu kažu da ne jede dva dana jer mora izgubiti koji gram, bez oklijevanja to napravi - dodao je otac.</p><p>Za ruske je medije Adolfo otkrio kako preko oca vuče korijene iz Italije te kako je ime dobio po slavnom argentinskom igraču pola <strong>Adolfu Cambiassu</strong> (45).</p><p>No, ispričao je i kako se u Argentini suočio s kriminalom:</p><p>- Kriminal u Argentini se razvio, posebno u velikim gradovima. Kada sam živio u Buenos Airesu, bio sam žrtva oružane pljačke. I sad mi je nelagodno sjetiti se toga - rekao je i opisao što se dogodilo:</p><p>- Bili smo u taksiju i razbojnik je uperio pištolj u vozača. Vozač mu je dao sve što ima, mobitel, navigaciju, nešto novca... Ja sam bio uplašen, iako nije prijetio meni. Na kraju mi je uzeo samo novac.</p><p>Obitelj ga zove Dolfi, a navijači su mu dali nadimak Tenk.</p><p>S Hrvatskom, nažalost, nema veze. I <strong>Kristijan Bistrović</strong> potvrdio nam je da nikad u svlačionici nisu pričali o Hrvatskoj niti im je Gaich govorio o svom (hrvatskom) porijeklu ili se raspitivao o Hrvatskoj.</p>